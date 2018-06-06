Индонезия приобретет 5 новых самолетов ВТА C-130J "Супер Геркулес"
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Самолет C-130J Super Hercules.
Источник: militaryparitet.com
ЦАМТО, 6 июня. Правительство Индонезии приняло решение приобрести пять новых военно-транспортных самолетов C-130J "Супер Геркулес" компании Lockheed Martin.
Об этом, как сообщает ресурс Beritasatu.com, заявил 5 июня министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду.
По словам министра, имеющийся парк самолетов "Геркулес" в основном был получен в качестве грантов из наличия соседних государств и устарел. В этих условиях правительство намерено приобрести новые самолеты.
Он также добавил, что на текущий момент индонезийская промышленность не в состоянии производить самолеты данного класса, поэтому, покупая новые машины, правительство хотело бы получить технологии, которые позволят в будущем производить подобные самолеты на национальных мощностях.
Как уже сообщал ЦАМТО, месяцем ранее командующий ВВС Индонезии маршал авиации Юю Сутисна заявил о некоторых планах приобретения авиационной техники в ближайшие годы.
В частности, касаясь вопроса обновления парка самолетов военно-транспортной авиации, он отметил, что наиболее вероятным кандидатом на закупку является американский C-130J "Супер Геркулес". Также рассматривались самолеты ГП "Антонов" и Airbus.
Командующий тогда связал наиболее вероятный выбор C-130J с тем, что ВВС не придется строить новую инфраструктуру для эксплуатации этих самолетов.
Комментарий ЦАМТО:
В связи с решением приобрести пять C-130J "Супер Геркулес" остается неопределенной анонсированная ранее закупка новых самолетов военно-транспортной авиации A-400M компании Airbus Defense and Space.
Как уже сообщал ЦАМТО, впервые министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду объявил о планах приобретения небольшого количества самолетов ВТА A-400M в мае 2016 года.
В январе 2017 года появилась информация о том, что комиссия палаты представителей по обороне, разведке и иностранным делам парламента Индонезии одобрила выделение на покупку пяти самолетов A-400M около 2 млрд. долл. с условием, что последние три самолета будут оснащены оборудованием на предприятии государственной компании PT Dirgantara в Бандунге.
В марте 2017 года стало известно, что Airbus Defense and Space приступила к переговорам с индонезийскими компаниями и правительством Индонезии по вопросу условий продажи самолетов.
Командование ВВС Индонезии 7 марта 2018 года подтвердило намерение приобрести новые самолеты A-400M и заявило, что планируются закупка двух машин для обеспечения грузоперевозок между западными и восточным регионами страны. Предполагалось, что владельцем самолетов станет государственная компания PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, а обслуживать и пилотировать их будет личный состав ВВС. Информация о планируемых сроках поставки и стоимости контракта не сообщалась.
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06.06.2018
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