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Экспорт продукции военного назначения Болгарии в 2017 году достиг 1,2 млрд. евро

07.06.2018 ЦАМТО 267 1
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ВС Болгарии
ВС Болгарии.
Источник: dabulgaria.bg

ЦАМТО, 6 июня. Как сообщил заместитель министра экономики Болгарии Александр Манолев, предприятия ОПК страны в 2017 году экспортировали продукции военного назначения на сумму 1,2 млрд. евро (1,4 млрд. долл.).

По информации Jane's Defence Weekly, импорт продукции военного назначения за тот же период оценивается в 250 тыс. евро. При этом объем экспорта вооружений в 2017 году в целом сопоставим с показателями 2016 года.

По мнению руководства страны, успехи Болгарии на мировом рынке ПВН опровергают заявления о наличии якобы слаборазвитой национальной оборонной промышленности.

В частности, в период с 2012 по 2016 гг. объем экспорта Болгарией продукции военного назначения составил 2,5 млрд. евро. При этом объем продаж ПВН за эти годы увеличился на 363% (с 220 млн. до 1,3 млрд. евро).

Болгария нашла свою нишу на рынке ПВН, выступая в качестве поставщика боеприпасов, не подпадающих под стандарты НАТО, которые продаются в страны, эксплуатирующие вооружения и военную технику советского/российского производства либо напрямую, либо в рамках программ военной помощи западных стран, в первую очередь, США. В последние годы самыми крупными импортерами Болгарии в сегменте ПВН стали Ирак и Афганистан.
06.06.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Афганистан
Болгария
Ирак
Россия
США
Проекты
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Echinosor
2
№1
07.06.2018 08:16
даже понятно КУДА именно они эти боеприпасы отправляют...
Просто феноменален сегодня мир - беспилотники, ракеты, вертолёты, самолёты, танки... Перекрыть канал поставки боеприпасов и псевдоисламский халифат сдох бы через 3-4 месяца
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