Экспорт продукции военного назначения Болгарии в 2017 году достиг 1,2 млрд. евро



ВС Болгарии.

Источник: dabulgaria.bg ВС Болгарии.Источник: dabulgaria.bg

ЦАМТО, 6 июня. Как сообщил заместитель министра экономики Болгарии Александр Манолев, предприятия ОПК страны в 2017 году экспортировали продукции военного назначения на сумму 1,2 млрд. евро (1,4 млрд. долл.).

По информации Jane's Defence Weekly, импорт продукции военного назначения за тот же период оценивается в 250 тыс. евро. При этом объем экспорта вооружений в 2017 году в целом сопоставим с показателями 2016 года.

По мнению руководства страны, успехи Болгарии на мировом рынке ПВН опровергают заявления о наличии якобы слаборазвитой национальной оборонной промышленности.

В частности, в период с 2012 по 2016 гг. объем экспорта Болгарией продукции военного назначения составил 2,5 млрд. евро. При этом объем продаж ПВН за эти годы увеличился на 363% (с 220 млн. до 1,3 млрд. евро).

Болгария нашла свою нишу на рынке ПВН, выступая в качестве поставщика боеприпасов, не подпадающих под стандарты НАТО, которые продаются в страны, эксплуатирующие вооружения и военную технику советского/российского производства либо напрямую, либо в рамках программ военной помощи западных стран, в первую очередь, США. В последние годы самыми крупными импортерами Болгарии в сегменте ПВН стали Ирак и Афганистан.