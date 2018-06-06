США продолжают угрожать Турции исключением из проекта F-35 из-за сотрудничества с Россией
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Истребители F-35A.
Источник: TASS/Zuma/Yichuan Cao
ЦАМТО, 6 июня. Курс на закупку Турцией российских высокотехнологичных вооружений ставит под угрозу ее участие в проекте американского истребителя пятого поколения F-35. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.
"Что касается F-35… Если они будут двигаться в сторону российских высокотехнологичных вооружений, то это автоматом скажется на их участии в американских военных проектах", – сказал он, выступая в фонде Heritage.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает в качестве альтернативы российские истребители Су-57, если США не поставят ей истребители пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских ЗРС С-400, напоминает агентство.
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06.06.2018
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