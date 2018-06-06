Пензенский филиал Военной академии МТО получил ОТРК "Искандер-М"
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Комплекс "Искандер-М".
Источник: http://www.globallookpress.com
ЦАМТО, 6 июня. Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) получил на вооружение пусковую установку и транспортно-заряжающую машину оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".
С помощью новой техники учебное заведение готовит первых в России офицеров по обслуживанию и ремонту комплекса "Искандер-М". Занятия проходят ежедневно по будням с разными учебными группами в специальной аудитории. Курсанты изучают все агрегаты, тактико-технические характеристики, рассматривают разные варианты их ремонта.
Справочно:
Комплекс "Искандер-М" способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 400 км, обладает высокой огневой производительностью, мобильностью и маневренностью. Предназначен для поражения командных пунктов, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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06.06.2018
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