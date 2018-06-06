Новейшую БМП российского производства "Курганец" представят гостям МВТФ "Армия-2018"
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БМП "Курганец-25".
Источник: ист. zbiam.pl
ЦАМТО, 6 июня. В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" будет представлена новейшая боевая машина пехоты "Курганец".
БМП "Курганец" на средней гусеничной платформе "Курганец-25" предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя, последующей замены существующих БМП, состоящих на вооружении российской армии.
БМП будет оснащена дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем, вооруженным 30-мм автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием (боезапас 500 снарядов), 7,62-мм пулеметом ПКТМ (боезапас 2 тыс. патронов), двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК "Корнет". Боевой модуль может управляться наводчиком и командиром машины. Кроме того, за счет внедрения компьютерных технологий, боевой модуль способен следить за целью и самостоятельно вести обстрел объекта до его уничтожения, оператору необходимо только произвести целеуказание, после чего компьютер станет сам вести слежение за целью.
Моторно-трансмиссионное отделение БМП расположено в передней части корпуса и сдвинуто вправо для улучшения компоновки машины. Масса машины составляет около 25 тонн. Боекомплект и вооружение изолированы от десанта и экипажа.
Экипаж машины состоит из трех человек. Десантное отделение рассчитано на восемь человек. Подвеска гидропневматическая, с изменяемым клиренсом от 100 до 500 мм.
Машина также оборудована камерами наблюдения за окружающей обстановкой. В задней двери имеется амбразура для автомата АК. БМП сконструирована по модульному принципу, что позволяет облегчить и ускорить производство и ремонт бронетехники на ее базе.
БМП будет представлена на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей, сообщат Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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06.06.2018
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