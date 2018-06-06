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В Крыму начались учения с комплексами С-400 и "Панцирь"

07.06.2018 РИА Новости 291 0
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Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф. Архивное фото
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Руслан Кривобок

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь" на учениях в Крыму отразили удар условного противника с моря, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Поразив цели, расчеты комплексов отработали оперативную смену стартовой позиции. "На прежних стартовых позициях зенитчики развернули пневматические макеты - имитаторы пусковых установок С-400", - подчеркнул Астафьев.

Кроме того, корабли условного противника атаковали береговые комплексы "Бал" и "Бастион", а с воздуха по морским целям нанесли удары истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.

Совместные учения ВВС и ПВО, Черноморского флота, а также общевойсковых соединений стартовали в ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В маневрах участвуют около шести тысяч военнослужащих, задействовано около ста самолетов и вертолетов.

В конце мая сообщалось, что соединения Черноморского флота выступят в роли условного противника, а авиационные части объединения ВВС и ПВО выполнят все виды учебно-боевых задач. Многие элементы выполняются впервые.

Как рассказывал Дворников, личному составу авиационных частей предстоит выполнить задачи одновременно на территории нескольких регионов: на Ставрополье, в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru >>
06.06.2018
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бал РК
Бастион
С-400 Триумф
Су-30
Су-34
Компании
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Военные учения
ЧФ

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