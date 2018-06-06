Представители России, США и Европы отправятся на МКС с космодрома Байконур
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Международная космическая станция (МКС).
Источник: © NASA/Crew of STS-132
Миссия нового экипажа на орбите продлится 187 суток
БАЙКОНУР /Казахстан/, 6 июня. /ТАСС/. Российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавты из США и Европы Серена Ауньон и Александер Герст отправятся в среду с космодрома Байконур в составе новой экспедиции к Международной космической станции (МКС) на пилотируемом корабле "Союз МС-09". Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".
"Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" на ракете-носителе "Союз-ФГ" запланирован на 14:12 мск 6 июня", - сказал представитель госкорпорации.
Космический корабль отделится от третьей ступени ракеты- носителя "Союз-ФГ" и отправится в орбитальный полет к МКС примерно через девять минут после старта - в 14:21 мск. При выходе "Союза" на расчетную орбиту экипаж окажется в состоянии невесомости, в этот момент к "потолку" корабля над лежащим в ложементах экипажем всплывет индикатор невесомости. В этот раз им вновь будет символ чемпионата мира по футболу 2018 года - волк Забивака. Ранее Забивака уже был талисманом экипажа космического корабля "Союз МС-08", стартовавшего к МКС с Байконура 21 марта.
Автономный полет корабля пройдет по двухсуточной схеме, стыковка "Союза" с МКС запланирована на 8 июня в 16:07 мск.
Длительность миссии нового экипажа на орбите составит 187 суток. За это время его членам предстоит работа с российскими грузовыми кораблями "Прогресс МС" и американскими Dragon, выполнение программы научных прикладных исследований и экспериментов, выходы в открытый космос (в частности, работы за бортом МКС по российской программе запланированы на 8 августа 2018 года), проведение бортовых фото- и видеосъемок и многое другое.
Герст отправится на МКС во второй раз, Прокопьев и Ауньон пока не имеют опыта космических полетов.
Эксперименты на МКС
Прокопьев ранее сообщил, что на борту МКС у него запланировано порядка 60 экспериментов, а также совместный с находящимся сейчас на станции россиянином Олегом Артемьевым выход в открытый космос для установки научного оборудования эксперимента "Икарус", который, в частности, направлен на мониторинг окружающей среды на Земле.
Ауньон, имеющая степень доктора медицины в Техасском университете, отмечала ранее, что на борту МКС все космонавты и астронавты являются своего рода пациентами и выполняют большое количество экспериментов, в том числе над собой. Для Ауньон будет интересно посмотреть, как эти эксперименты отразятся на ней самой.
Спортивный спор на орбите
Герст ранее сообщил журналистам, что они с Прокопьевым поспорили на победы своих команд в случае, если Россия и Германия будут играть друг с другом на чемпионате мира.
По его словам, если победит Россия, то европейскому астронавту на лбу нарисуют российский флаг, с которым он будет какое-то время ходить, либо он наденет на голову "что- то с российской символикой".
В случае победы Германии над Россией Прокопьеву нужно будет сделать прическу, как у Герста, то есть побриться налысо.
Модернизированный корабль
"Союз МС" ("МС" - "модернизированные системы") - новый российский пилотируемый космический корабль из серии "Союз". Первый корабль новой серии стартовал к МКС 7 июля 2016 года.
"Союз МС", как и предыдущая версия ("Союз ТМА-М"), создан на базе серии "Союз ТМА" (эксплуатировался в 2002-2011 годах) путем глубокой модернизации. "Союз МС" отличается обновленной командно-телеметрической системой, способной работать через спутники-ретрансляторы "Луч", новой системой сближения и стыковки "Курс-НА" и другим оборудованием. Кроме того, на кораблях новой серии улучшена система электропитания, а солнечные батареи вырабатывают больше энергии.
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06.06.2018
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