Замглавы ФМБА: космическая медицина должна опережать другие отрасли в космонавтике

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Вячеслав Рогожников пояснил, что человек должен быть готов к постоянному присутствию на других планетах

БАЙКОНУР /Казахстан/, 6 июня. /ТАСС/. Космическая медицина как отрасль должна развиваться с опережением всех других отраслей в космонавтике, чтобы человек был готов не только к дальним полетам, но и к постоянному присутствию на других планетах. Об этом ТАСС сказал заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вячеслав Рогожников.

"Медики должны опережать инженеров по своим исследованиям. Потому что инженеры могут создать космический корабль, способный долететь до Марса, но человек не сможет перенести этот полет, если не найдут способы защиты от неблагоприятных космических факторов и не создадут не создадут необходимые системы жизнеобеспечения", - сказал он.

Именно поэтому, по словам Рогожникова, космонавтов будущего скоро будут отбирать в том числе на основе генетических показателей, например, по толерантности к радиации. "Мы уже способны это делать по генотипу. К этому надо переходить, потому что если мы как Китай или как Япония, примем решение, что будем делать постоянное поселение на Луне, то неоправданно дорого будет каждый месяц менять космонавтов, которые будут работать на этой станции", - пояснил замглавы ФМБА.

Он также напомнил, что сейчас космонавты исследуют ближний космос - 200-400 км от поверхности Земли. На более дальних расстояниях излучение в десятки раз выше. "Для того, чтобы пойти на Марс, нам необходимо преодолеть этот радиационный пояс, поэтому космонавт должен быть защищен и медикаментами, и иметь индивидуальную толерантность, и техническая защита должна быть. Поэтому мы, конечно, должны эксперименты на опережение делать", - пояснил Рогожников.

Требования к здоровью космонавтов стали более лояльными

Замглавы ФМБА отметил, что требования к уровню здоровья космонавтов в последние годы стали более лояльными, так как для полетов теперь отбирают в том числе научных работников, проводящих эксперименты на Международной космической станции.

"Мы сегодня отбираем для полетов конструкторов, специалистов технических вузов, биологов, врачей. Уровень здоровья совсем другой в сравнении, например, с летчиком-истребителем, но нас сейчас больше интересуют конструкторы, испытатели - научные работники. Филологи не нужны, но это пока", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что на заре развития космонавтики условия отбора по уровню здоровья были достаточно жесткими. Космонавтов набирали изх летчиков, преимущественно пилотировавших реактивные истребители, то есть привыкших к перегрузкам и имевших хорошую скорость реакции.

Сейчас, несмотря на некоторые послабления и допуски, космонавт перед первым полетом проходит через восемь-девять лет напряженной подготовки, в том числе летной, парашютной, медицинской и другой, отметил замглавы ФМБА. "Не все выдерживают: очень много ограничений даже в бытовом плане плюс постоянный контроль медиков. При этом восемь-девять лет подготовки не дают гарантий, что человек полетит", - пояснил Рогожников, отметив, что человек может сойти с дистанции в любой момент по самым разным причинам, таким как проявление хронического заболевания, серьезная травма, психологическое напряжение.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-09" запланирован на 6 июня в 14:12 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт") космодрома Байконур. В составе экипажа на МКС отправятся российский космонавт, командир экипажа Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства (ESA) Александер Герст (Германия).

В период долговременной экспедиции МКС-56/57 будет проведено 55 научных исследований и экспериментов, в том числе по исследованию физико-химических процессов и материалов в условиях космоса, космической биологии и биотехнологии, технологиям освоения космического пространства и другие.