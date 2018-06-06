США уговаривают частные компании взять на себя эксплуатацию МКС



Директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Источник: © AP Photo/Sue Ogrocki Директор NASA Джеймс Брайденстайн.Источник: © AP Photo/Sue Ogrocki

По мнению директора NASA Джеймса Брайденстайна, МКС можно было бы превратить в коммерческую лабораторию

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Американское космическое ведомство - NASA обсуждает с рядом иностранных компаний возможность сформирования консорциума, который взял бы на себя управление Международной космической станцией (МКС) и все сопутствующие затраты. Об этом сообщил в обнародованном во вторник интервью газете Washington Post новый директор NASA Джеймс Брайденстайн. Он приступил к исполнению своих обязанностей 23 апреля.

По его словам, МКС можно было бы превратить в коммерческую лабораторию. "Есть заинтересованные лица, которые могли бы осуществлять управление станцией на коммерческой основе. Я говорил с руководителями многих крупных корпораций, которые заинтересованы в участии в этом [проекте] в рамках консорциума", - отметил Брайденстайн. Он отказался назвать эти компании.

Как подчеркивает газета, "трудно сказать, кто может взять на себя решение всех задач, связанных с функционированием МКС, которая обходится только NASA примерно в $3 - 4 млрд в год и управляется совместно международными партнерами, в том числе США, Россией, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством".

США израсходовали на проект МКС в общей сложности почти $100 млрд. Строительство станции на орбите началось 20 ноября 1998 года. И сейчас ее масса составляет 450-470 тонн (в зависимости от количества пристыкованных к ней кораблей), длина - 73 м (с ферменными конструкциями), ширина - около 60 м, высота - почти 30 м. На борту МКС может работать экипаж до шести человек.

Первоначально планировалось завершить ее эксплуатацию в 2015-2016 годах. В ноябре 2014 года на встрече в Париже страны-участницы проекта договорились использовать станцию до 2020 года, а затем изменили эти сроки еще раз - как минимум до 2024 года.

Американские специалисты неоднократно говорили, что рассматривают МКС как важнейшую научную и техническую платформу, в том числе для подготовки пилотируемого полета на Марс, который предполагается осуществить в середине 2030-х годов. В то же время в США уже не первый год обсуждается вопрос о том, можно ли будет передать финансирование программы МКС в частные руки, в том числе из соображений экономии госсредств.

Деньги из казны - лишь до 2025 года?

В феврале администрация президента Дональда Трампа обнародовала проект федерального бюджета страны на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, указав в нем, что хотела бы "завершить прямое финансирование МКС к 2025 году и предоставить $150 млн" на начало реализации программы, поощряющей участие частных фирм в освоении космоса.

Эта идея не понравилась многим американским законодателям и экспертам. Так, глава подкомитета по космосу комитета по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США Тед Круз на слушаниях 16 мая сначала добился от заместителя директора NASA Уильяма Герстейнмайера признания, что МКС вполне можно эксплуатировать до начала 2029 года. А потом потребовал от космического ведомства "планировать выделение средств на станцию" по меньшей мере до 2028 года.

Генеральный инспектор NASA Пол Мартин на тех же слушаниях выразил мнение, что "текущий план [администрации] по приватизации МКС - противоречивый и весьма спорный". "Маловероятно, что частная организация или организации возьмут на себя покрытие ежегодных эксплуатационных расходов станции, которые в 2024 году составят, по имеющимся сейчас оценкам, $1,2 млрд, - указал он. - Данное предприятие требует устойчивого спроса на такие виды деятельности на коммерческом рынке [с задействованием станции], как космический туризм, обслуживание спутников, производство товаров, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Но ни один такой вид спроса еще не материализовался".

Ряд американских фирм вложил миллиарды долларов в проекты, связанные с МКС, в частности, с доставкой туда грузов и в перспективе астронавтов. С 2011 года, когда США списали свой флот шаттлов, NASA закупает у "Роскосмоса" места для своих астронавтов на кораблях "Союз", для доставки же грузов сейчас использует корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX.

Ожидается, что в 2019 году начнутся пилотируемые полеты, в том числе на МКС, кораблей, разработанных SpaceX и Boeing. Эти и другие компании рассчитывают на долгосрочное партнерство с NASA, предусматривающее контракты как на обслуживание МКС, так и на освоение дальнего космоса, а также колонизацию Луны и высадку экспедиций на Марс.

Две приоритетные задачи

Брайденстайн в интервью назвал в качестве своих приоритетных задач возвращение американцев на Луну и использование отечественных ракет для доставки астронавтов на МКС.

В феврале 2017 года NASA заключило соглашение с Boeing, позволяющее ведомству получить дополнительно пять мест на "Союзах" в 2017-2019 годах. Общая стоимость контракта - $373,5 млн. Boeing приобрел эти места у РКК "Энергия" в рамках урегулирования судебной тяжбы по поводу совместного проекта "Морской старт".

"Важная задача - обеспечить, чтобы запуск американских ракет с американскими астронавтами снова осуществлялся с американской земли", - заметил Брайденстайн.

Хотя NASA по требованию Конгресса и приостановило в апреле 2014 года сотрудничество в освоении космоса с Россией в связи с событиями на Украине, это не коснулось МКС и поставок ракетных двигателей РД-180 и РД-181, используемых на американских ракетах Atlas V и Antares.

Что касается возвращения на спутник Земли, где американцы в последний раз побывали в декабре 1972 года, то NASA планирует на первом этапе построить на окололунной орбите станцию. Данный проект получил название Deep Space Gateway ("Врата в дальний космос").

"Я встречался со многими руководителями космических ведомств со всего мира. И к этому проекту проявляется большой интерес, потому что многие страны хотят иметь возможность высадиться на поверхности Луны. И наша станция могла бы им помочь в этом, а они могли бы помочь нам. Данный проект позволит расширить партнерство, которое сложилось при строительстве на околоземной орбите МКС", - сказал Брайденстайн.

Запуск первого модуля этой станции предполагается осуществить в 2021 или 2022 годах, добавил он.