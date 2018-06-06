Российские военные уничтожили корабельную группировку условного противника в Черном море
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Береговой ракетный комплекс Бастион.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Удары по кораблям нанесли расчеты ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также авиация ЮВО
ТАСС, 6 июня. Боевые расчеты ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" и авиация Южного военного округа уничтожили корабельную группировку условного противника, планировавшую нанесение массированного удара по стратегическим объектам в Крыму.
Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе округа.
"Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" соединения береговой обороны Черноморского флота нанесли огневой удар по кораблям условного противника. С воздуха по морским носителям высокоточного оружия нанесла поражение оперативно-тактическая авиация истребителями Су-30СМ и многофункциональными бомбардировщиками Су-34", - рассказали в округе.
По замыслу учений, корабли и самолеты условного противника планировали уничтожить стратегически важные объекты на территории Крыма. Их действия имитировали корабельная группировка и истребители морской авиации Черноморского флота.
Отразили массированный ракетный удар, который был условно нанесен с кораблей и самолетов, дивизионы систем ПВО С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".
"Поразив баллистические ракеты условного противника, расчеты комплексов С-400 отработали оперативную смену стартовой позиции. На прежних стартовых позициях зенитчики развернули пневматические макеты - имитаторы пусковых установок С-400", - уточнили в округе.
Совместные учения объединения ВВС и ПВО, Черноморского флота, а также общевойсковых соединений стартовали во вторник. В учениях принимают участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано около 100 самолетов и вертолетов. Маневры продлятся до 8 июня.
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06.06.2018
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