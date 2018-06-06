Шаманов: законопроект о военных кафедрах приведет к увеличению обучающихся там студентов



Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Председатель комитета Госдумы по обороне также предположил, что могут быть внесены определенные уточнения по поводу сужения военно-учетных специальностей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Принятие законопроекта об унификации структур по военной подготовке в вузах приведет к увеличению обучающихся там студентов. Об этом заявил в среду председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

Эта правительственная инициатива была внесена в Госдуму во вторник. Документ заменяет несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки - военные учебные центры.

"Нет, я думаю, что их даже будет больше", - сказал политик, отвечая на вопрос ТАСС о том, не приведут ли готовящиеся нормы к тому, что меньше студентов станет обучаться на военных кафедрах. "Сегодняшняя потребность показывает, что выпускники военных кафедр очень востребованы в вооруженных силах и среди них все больше и больше остается служить", - добавил он.

Шаманов категорически опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что якобы речь идет об отмене военных кафедр. "Это абсолютно не так. Мы полтора года этой темой активно занимались со многими структурными подразделениями Минобороны и силовых ведомств", - отметил он.

По словам парламентария, в новейшей истории России существовало несколько подходов к военным кафедрам, когда создавались новые структуры с новыми названиями, и у каждой был разный потенциал и функционал. "Законопроект направлен на то, чтобы структурировать и выровнять все ступени образования", - пояснил он. "Студентов это вообще никак не затронет, потому что это организационные меры, которые касаются унификации названий, полномочий, дипломов", - добавил председатель комитета.

Шаманов также предположил, что могут быть внесены определенные уточнения в части сужения военно-учетных специальностей. "Видимо, их станет меньше. Но это законотворческая работа, тут еще много предстоит пройти", - заключил он.