Шойгу отметил общность вызовов и угроз, стоящих перед странами СНГ



Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Глава Минобороны РФ также отметил, что партнеров по Содружеству объединяют общие приоритеты

КЫЗЫЛ /Тува/, 6 июня. /ТАСС/. Страны СНГ сталкиваются с общими вызовами и угрозами, прежде всего со стороны международного терроризма. Об этом заявил в среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, открывая заседание Совета министров обороны стран Содружества.

"Весьма символично, что заседание [Совета] министров обороны государств-соседей проходит в географическом центре Азии - Кызыле. Совместные границы и общность исторических связей позволяют нам вести доверительный разговор на самые актуальные темы", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что партнеров по СНГ объединяют общие приоритеты - добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность. "При этом нам противостоят общие вызовы и угрозы - в первую очередь со стороны международного терроризма, что наглядно подтверждают события последнего времени", - подчеркнул министр.

"Формат Совета министров обороны дает возможности расширять диапазон взаимодействия с учетом национальных и общих интересов. Нынешнее заседание является важным шагом на этом пути. Желаю всем плодотворной работы на благо наших государств", - добавил Минобороны РФ.

Открывая мероприятие, Шойгу также поздравил своих коллег из Азербайджана и Армении и отметил, что в заседании впервые в истории принимает участие министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд, присутствующий на нем в качестве почетного гостя. "Сегодня у нашего коллеги - министра обороны Азербайджана генерал-полковника Гасанова Закира Аскеровича - день рождения. От всех присутствующих поздравляю вас, уважаемый Закир Аскерович. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в укреплении вооруженных сил республики", - сказал он.

"Министром обороны Республики Армения назначен Тоноян Давид Эдгарович. Поздравляем Вас, уважаемый Давид Эдгарович, с высоким назначением, желаем успехов в укреплении национальных вооруженных сил", - пожелал российский министр.