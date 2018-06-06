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Шойгу призвал страны СНГ подключиться к восстановлению Сирии

07.06.2018 ТАСС 275 0
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Панорама Ракки
Панорама Ракки, Сирия. Октябрь 2017 года.
Источник: AFP 2018 / Bulent Kilic

Как заявил глава Минобороны России, созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства

КЫЗЫЛ /Тува/, 6 июня. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал в среду страны СНГ принять участие в восстановлении мирной жизни в Сирии.

"Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории этой страны, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата. Созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства", - сказал он, открывая заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ.

В этой связи Шойгу предложил странам Содружества принять участие в восстановлении Сирии. "Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии", - сказал российский министр.

"Сегодня возможен широкий спектр нашего практического взаимодействия по Сирии. Это разминирование территории, совместное патрулирование контроля зон деэскалации, оказание гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры. Рассчитываем на вашу поддержку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности", - отметил он.

По словам министра, сейчас в Сирии на передний план выходят вопросы политического урегулирования, оказания гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры. "Рассчитываем на вашу поддержку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности", - заключил Шойгу.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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