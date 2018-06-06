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Лидер КНДР предпринял беспрецедентные шаги, направленные на снятие напряженности на полуострове - Путин

07.06.2018 Интерфакс-АВН 193 0
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и лидер КНДР Ким Чен Ын
Глава МИД РФ Сергей Лавров и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент РФ с пониманием относится к требованию Пхеньяном гарантий безопасности

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что для него стало неожиданным решение руководства Северной Кореи пойти на беспрецедентные шаги по снятию напряженности на полуострове.

"Мы видим также, что северокорейское руководство пошло, честно говоря, для меня даже неожиданные, я бы сказал, даже беспрецедентные шаги, направленные на снятие этой напряжённости",- сказал В.Путин в интервью Медиакорпорации Китая перед визитом в Пекин.

В.Путин посетит Китай с государственным визитом 8 июня, затем 9-10 июня примет участие в саммите ШОС.

Он с пониманием отнесся к заявлениям КНДР о необходимости получения гарантий безопасности Пхеньяна. "Я могу понять руководство Северной Кореи, когда оно говорит о том, что для полной денуклеаризации им нужны абсолютные гарантии их безопасности", - сказал президент РФ.

"А как иначе? Иначе себе и представить нельзя, особенно после тех трагических событий, которые произошли в Ливии или в Ираке. У них же, у северокорейцев, всё это перед глазами стоит", - отметил российский лидер.

Поэтому, подчеркнул В.Путин, само собой разумеется, что Серверная Корея будет требовать гарантии.

При этом он добавил: "Какими могут быть эти гарантии, в какие сроки всё это может быть реализовано - сейчас очень трудно сказать. Но что сказать можно и нужно, что двигаться надо по этому пути - по пути снижения напряжения, денуклеаризации в конечном итоге".

Президент отметил, что позиции России и Китая по ситуации на Корейском полуострове не просто близки, а полностью совпадают. "Мы выступили инициаторами так называемой "дорожной карты" урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Китайская Народная Республика за последнее время очень многое сделала для того, чтобы ситуация немножко разрядилась. Мы очень рады этому и всячески будем это поддерживать", - сказал В.Путин.
06.06.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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