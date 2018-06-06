Катар стремится к вступлению в НАТО - министр обороны
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Американский военный на фоне флагов США и Катара. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Nasser Younes
Доха. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Катар рассматривает в стратегическом плане возможность присоединения к НАТО в качестве полноправного члена блока, сообщил катарский министр обороны Халед бен Мухаммед аль- Аттыйя.
"В настоящее время Катар превратился в одну из важнейших стран региона в плане качества вооружения", - сказал он в интервью военному журналу Altalaya.
Он отметил: "Что касается членства в НАТО, то мы являемся главным внеблоковым союзником альянса. Наше стремление - стать полноправным членом, если наше партнерство с НАТО будет развиваться, и наши представления верны".
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06.06.2018
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