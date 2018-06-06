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Монголия благодарна России за оказанную военно-техническую помощь - министр обороны

07.06.2018 Интерфакс-АВН 293 0
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Селенга-2017
Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.
Источник: © Фото : Минобороны РФ

Н.Энхболд: "хотя мы и не состоим в СНГ, мы должны быть вместе с нашими друзьями"

Кызыл (Тува). 6 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава оборонного ведомства Монголии Нямаагийн Энхболд заявил, что его страна будет развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией.

"Министерство обороны, Вооружённые силы Монголии очень благодарны министерству обороны Российской Федерации за оказанную военно-техническую помощь", - сказал Н.Энхболд на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в среду в Кызыле.

Он выразил уверенность, что в дальнейшем - с подписанием новых документов, которые уже подготовлены - отношения между армиями двух стран ещё более укрепятся.

Министр поблагодарил С.Шойгу за приглашение на заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых государств (СНГ).

"Выражаю вам искреннюю признательность за приглашение почётным гостем для участие в этом заседании, где обсуждаются вопросы развития сотрудничества в оборонной области стран СНГ", - сказал Н.Энхболд.

При этом он отметил важность сотрудничества с государствами Содружества.

"Хотя мы и не состоим в СНГ, мы должны быть вместе с нашими друзьями, с которыми мы имеем очень много общего, в том числе и видение будущего: как быть, с кем быть, как развиваться и так далее. Поэтому данный визит, хотя и в качестве гостя, имеет большое значение для нас", - подчеркнул министр.

Он поздравил с повторным назначением на высокий пост министра обороны РФ.

"Нам очень приятно иметь такого партнёра, друга на таком важном посту", - сказал Н.Энхболд, отметив, что полностью согласен с оценкой С.Шойгу: уже достигнутые российско-монгольские договорённости в военной и военно-технической сферах "внедряются в жизнь очень эффективно и успешно".

Министр выразил С.Шойгу "большую благодарность за усилия, постоянное внимание развитию традиционного военного сотрудничества между Россией и Монголией".

Он сообщил также, что монгольская делегация пересекла границу с РФ на автомобильном транспорте и по пути в Кызыл заехала в родное село С.Шойгу, посетила музей в доме, где проживали родители С.Шойгу.

"Было очень интересно. Встречали очень радушно. Спасибо за всё это", - сказал Н.Энхболд.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Монголия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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