Морские роботы 30 команд сразятся между собой в конкурсе во Владивостоке



Подводный робот «Галтель».

Источник: скриншот с видео youtube.com Подводный робот «Галтель».Источник: скриншот с видео youtube.com

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Более тридцати команд примут участие в первых Всероссийских соревнованиях по морской робототехнике, которые пройдут в августе и сентябре во Владивостоке, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"ФПИ объявляет о завершении приема заявок на участие в первых Всероссийских соревнованиях по морской робототехнике, которые пройдут в августе-сентябре 2018 года во Владивостоке" - сообщили в ФПИ.

Первенство будет проводиться по направлениям телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов, а также безэкипажных катеров.

В первом этапе соревнований, который пройдет с 17 по 26 августа, примут участие одиннадцать команд Минобороны, МЧС, Росгвардии, Морспасслужбы Росморречфлота и ФСБ России.

Производителей и разработчиков морской робототехники на соревнованиях представят десять команд, в том числе из Акустического института имени академика Н.Н.Андреева, Института проблем управления им. В.А.Трапезникова, ряда частных компаний, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Национального исследовательского Томского политехнического университета, Иркутского национального исследовательского технического университета, Южного федерального университета.

Во втором этапе соревнований в сентябре примут участие двенадцать студенческих команд из различных российских вузов.

Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов в интервью "Интерфаксу" рассказал, что участников конкурса ждет четыре задания.

"Первое - поиск объекта. За пять минут нужно будет найти затопленный объект, аппарат должен обойти по внешнему периметру вокруг него и вернуться в точку старта", - сказал О.Мартьянов.

Столько же дается на выполнение второй задачи по идентификации объекта. Участники должны будут при помощи робота найти подготовленную судьями надпись на затопленном объекте и прочитать ее, если аппарат сможет задержаться, минимум, на 10 секунд возле надписи на объекте, будут начислены дополнительные баллы. Если команда сумеет рассчитать длину, ширину и высоту объекта, а также нанести данные на заранее выданную схему с указанием расположения объекта по сторонам света, она также получит призовые очки.

"В третьем задании соревнующиеся за пять минут должны своим аппаратом захватить фланец с присоединенным имитатором трубопровода, доставить его в заданный контур и вернуть робот в точку старта. В задании начисляются дополнительные баллы, если аппарат сможет вернуться по фалу обратно, провернуть вентиль на 180 или 360 градусов," - сказал О.Мартьянов.

Четвертой задачей станет доставка маркера к затонувшему объекту. Аппарат должен взять маркеры с платформы, находящейся на глубине одного метра от дна бассейна (за каждый будут начислены баллы) и доставить их в корзину, находящуюся на затонувшем объекте. Отдельно будет учитываться количество маркеров и то, как быстро и точно они были доставлены. На это тоже дается пять минут.