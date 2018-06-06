Сирийцы продемонстрировали бьющую на 120 км "Точку У"

Фото: twitter.com/Syr_Mil_Wik

Сирийские военные показали готовые к нанесению ракетного удара оперативно-тактические комплексы "Точка-У". Это оружие - сравнительно новое в сирийском конфликте. Первые факты его применения стали известны лишь в начале 2016 года. До этого правительственные войска активно били по террористам более старыми "Точками". Счет запущенных ракет идет на десятки.

Модернизированный вариант отличается более высокой дальностью: 120 км против 70. По сравнению с более ранними версиями, значительно повышены характеристики точности. Масса боевой части достигает 480 кг.

Фото: twitter.com/Syr_Mil_Wik

Большим преимуществом ОТРК является высокомобильная плавающая пусковая установка с механизацией всех процессов подготовки к старту. В результате экипаж составляет всего 4 человека.

В настоящее время в Российской армии "Точки У" заменяются гораздо более совершенными "Искандерами", которые также, по некоторым данным, прошли успешную обкатку в Сирии.

Дмитрий Лемешко