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В Хабаровском крае начались учения летчиков по уничтожению "вражеских" аэродромов

07.06.2018 ТАСС 166 0
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Су-35С
Су-35С.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В учениях задействовали около 30 летательных аппаратов

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Около 30 летательных аппаратов участвуют в начавшихся в Хабаровском крае учениях по уничтожению аэродромов условного противника с помощью осколочно-фугасных и бетонобойных авиабомб. Об этом сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

"С летчиками авиационных частей смешанного авиационного соединения Восточного военного округа в Хабаровском крае стартовало летно-тактическое учение по уничтожению аэродромов условного противника. Всего в летно-тактическом учении с практическим бомбометанием задействовано около 30 летательных аппаратов различных типов", - сказал Гордеев.

По его словам, в ходе активной фазы учений экипажи бомбардировщиков Су-34 атакуют цели, имитирующие авиацию на аэродромах и их инфраструктуру, включая командно- диспетчерские службы, склады горючего, ангары для обслуживания техники. Пилоты истребителей Су-35С и Су-30СМ будут прикрывать бомбардировщики от атак самолетов условного противника.
06.06.2018
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