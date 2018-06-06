Комплексы "Искандер" уничтожили склады условного противника на учениях в Забайкалье
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Пуск ракеты «Искандер».
Источник: http://baltnews.ee/
Военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, а также маскировке позиций
ЧИТА, 6 июня. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в ходе учений в Забайкальском крае уничтожили склады боеприпасов условных террористов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"После получения данных разведки об обнаружении хорошо замаскированных складов условных террористов расчеты ОТРК "Искандер" совершили марш в заданный район для нанесения удара. В ходе практической части учения военнослужащие определили данные для ракетной стрельбы и уничтожили позиции "противника", успешно выполнив электронные (учебные) пуски ракет на дальность около 50 км", - говорится в сообщении.
В ходе учений военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, маскировке позиций, организации охраны и обороны.
"Данное тактическое учение проведено с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов и направлено на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих при выполнении задач по предназначению", - добавили представители ВВО.
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06.06.2018
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