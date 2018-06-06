Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Комплексы "Искандер" уничтожили склады условного противника на учениях в Забайкалье

07.06.2018 ТАСС 199 0
0
Понравилась новость?
 0
Пуск ракеты «Искандер»
Пуск ракеты «Искандер».
Источник: http://baltnews.ee/

Военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, а также маскировке позиций

ЧИТА, 6 июня. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в ходе учений в Забайкальском крае уничтожили склады боеприпасов условных террористов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"После получения данных разведки об обнаружении хорошо замаскированных складов условных террористов расчеты ОТРК "Искандер" совершили марш в заданный район для нанесения удара. В ходе практической части учения военнослужащие определили данные для ракетной стрельбы и уничтожили позиции "противника", успешно выполнив электронные (учебные) пуски ракет на дальность около 50 км", - говорится в сообщении.

В ходе учений военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, маскировке позиций, организации охраны и обороны.

"Данное тактическое учение проведено с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов и направлено на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих при выполнении задач по предназначению", - добавили представители ВВО.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 10:16
  • 17
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 07.06 10:11
  • 12
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 07.06 10:08
  • 1529
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.06 09:57
  • 6
Путин обманул с С-400
  • 07.06 09:42
  • 1
Депутат призвал создать новый самолет вместо Ан-124
  • 07.06 09:29
  • 1
Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата
  • 07.06 08:26
  • 123
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 07.06 08:17
  • 10
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 07.06 08:16
  • 1
Экспорт продукции военного назначения Болгарии в 2017 году достиг 1,2 млрд. евро
  • 07.06 08:15
  • 5
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 07.06 08:04
  • 34
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 07.06 05:17
  • 5
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 07.06 05:10
  • 48
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 07.06 04:57
  • 16320
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 04:49
  • 37
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
другие обсуждаемые темы