Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Более 400 человек прибыли служить на российскую военную базу в Абхазии

07.06.2018 ТАСС 242 0
0
Понравилась новость?
 0
Сотрудники соединения специального назначения. Архивное фото
Сотрудники соединения специального назначения на военных учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В пресс-службе ЮВО сообщили, что в учебных центрах военнослужащих готовят по 40 военно-учетным специальностям

СУХУМ, 6 июня. /ТАСС/. Более 400 специалистов пополнили ряды военнослужащих российской военной базы, дислоцированной в городе Гудаута в Абхазии. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"Более 400 младших специалистов, прошедших трехмесячную подготовку в учебных центрах Минобороны РФ, прибыли на российскую военную базу в Абхазии для дальнейшего прохождения военной службы по призыву. В учебных центрах военнослужащих готовят по 40 военно-учетным специальностям", - сказал Астафьев.

По его словам, будущие специалисты освоят навыки связистов и кодировщиков, операторов противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", а также специалистов зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10".

Астафьев отметил, что для новобранцев созданы все условия для скорейшей адаптации, военных уже разместили в современных казармах модульного типа. "В настоящее время с прибывшим пополнением проводятся комплексные мероприятия, психологи проводят специальное анкетирование и тестирование для оценки важнейших психологических, психофизиологических и социально-психологических характеристик личного состава для объективного подбора каждому наиболее подходящей специальности", - добавил он.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Продукция
Оса-АКМ
Стрела-10
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 10:11
  • 12
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 07.06 10:08
  • 1529
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.06 09:57
  • 6
Путин обманул с С-400
  • 07.06 09:42
  • 1
Депутат призвал создать новый самолет вместо Ан-124
  • 07.06 09:29
  • 1
Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата
  • 07.06 09:11
  • 16
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 07.06 08:26
  • 123
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 07.06 08:17
  • 10
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 07.06 08:16
  • 1
Экспорт продукции военного назначения Болгарии в 2017 году достиг 1,2 млрд. евро
  • 07.06 08:15
  • 5
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 07.06 08:04
  • 34
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 07.06 05:17
  • 5
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 07.06 05:10
  • 48
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 07.06 04:57
  • 16320
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 04:49
  • 37
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
другие обсуждаемые темы