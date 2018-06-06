Более 400 человек прибыли служить на российскую военную базу в Абхазии
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Сотрудники соединения специального назначения на военных учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В пресс-службе ЮВО сообщили, что в учебных центрах военнослужащих готовят по 40 военно-учетным специальностям
СУХУМ, 6 июня. /ТАСС/. Более 400 специалистов пополнили ряды военнослужащих российской военной базы, дислоцированной в городе Гудаута в Абхазии. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
"Более 400 младших специалистов, прошедших трехмесячную подготовку в учебных центрах Минобороны РФ, прибыли на российскую военную базу в Абхазии для дальнейшего прохождения военной службы по призыву. В учебных центрах военнослужащих готовят по 40 военно-учетным специальностям", - сказал Астафьев.
По его словам, будущие специалисты освоят навыки связистов и кодировщиков, операторов противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", а также специалистов зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10".
Астафьев отметил, что для новобранцев созданы все условия для скорейшей адаптации, военных уже разместили в современных казармах модульного типа. "В настоящее время с прибывшим пополнением проводятся комплексные мероприятия, психологи проводят специальное анкетирование и тестирование для оценки важнейших психологических, психофизиологических и социально-психологических характеристик личного состава для объективного подбора каждому наиболее подходящей специальности", - добавил он.
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06.06.2018
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