Более 400 человек прибыли служить на российскую военную базу в Абхазии



Сотрудники соединения специального назначения на военных учениях. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Сотрудники соединения специального назначения на военных учениях. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В пресс-службе ЮВО сообщили, что в учебных центрах военнослужащих готовят по 40 военно-учетным специальностям

СУХУМ, 6 июня. /ТАСС/. Более 400 специалистов пополнили ряды военнослужащих российской военной базы, дислоцированной в городе Гудаута в Абхазии. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"Более 400 младших специалистов, прошедших трехмесячную подготовку в учебных центрах Минобороны РФ, прибыли на российскую военную базу в Абхазии для дальнейшего прохождения военной службы по призыву. В учебных центрах военнослужащих готовят по 40 военно-учетным специальностям", - сказал Астафьев.

По его словам, будущие специалисты освоят навыки связистов и кодировщиков, операторов противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", а также специалистов зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10".

Астафьев отметил, что для новобранцев созданы все условия для скорейшей адаптации, военных уже разместили в современных казармах модульного типа. "В настоящее время с прибывшим пополнением проводятся комплексные мероприятия, психологи проводят специальное анкетирование и тестирование для оценки важнейших психологических, психофизиологических и социально-психологических характеристик личного состава для объективного подбора каждому наиболее подходящей специальности", - добавил он.