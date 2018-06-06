"Дайте грошей". Украинский флот умирает без денег на новые корабли



Украинский фрегат Гетман Сагайдачный.

Источник: © AFP 2018 / Genya Savilov Украинский фрегат Гетман Сагайдачный.Источник: © AFP 2018 / Genya Savilov

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Коц. Ржавые остовы недостроенных кораблей, сиротливо замершие у причальной стенки николаевского завода, флагман флота, сломавшийся сразу после планового ремонта, острая нехватка финансирования, полная изношенность производственных мощностей и материальной части. Власти Украины почти угробили некогда могучую судостроительную отрасль. Такой вывод сделал на днях командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко. Он заявил, что если правительство не наскребет 1,3 миллиарда гривен (51 миллион долларов) на достройку корвета "Владимир Великий", военное судостроение государства пройдет "точку невозврата". О печальной судьбе украинских кораблей, так и не увидевших далекие моря, - в материале РИА Новости.

"Вечный" корвет

Первый украинский корвет проекта 58250 водоизмещением 2650 тонн заложили в 2011-м и рассчитывали спустить на воду уже в следующем году. "Владимиру Великому" прочили судьбу спасителя судостроительной отрасли Незалежной, десятилетиями сидевшей на голодном пайке без крупных заказов. Корвет должен был стать головным в серии из четырех кораблей, но планы украинского руководства быстро столкнулись с жестокой реальностью - в бюджете не хватало денег. И если работники Черноморского судостроительного завода еще могли худо-бедно вести сборочные работы за счет скромных внутренних резервов предприятия, то зарубежные поставщики заниматься благотворительностью без предоплаты отказались наотрез. Без их участия достроить корабль не представлялось возможным, так как почти 40 процентов комплектующих "Владимира Великого", в том числе и все вооружение, намеревались закупить в Европе и США.

В июле 2014-го проект заморозили для экономии бюджетных средств, в ноябре работы формально возобновились. А по факту судостроители лишь поддерживали в исправном состоянии уже готовые элементы корвета. Сроки его сдачи неоднократно сдвигались вправо. Тем не менее первые лица государства излучали показной оптимизм и с завидной регулярностью кормили электорат обещаниями.

В ноябре 2016-го премьер-министр Владимир Гройсман пообещал возродить Украину как морскую державу. А несколькими месяцами ранее президент Петр Порошенко сообщил, что в состав ВМС вошли два новых артиллерийских катера - "Бердянск" и "Акерман". "Они символизируют наше национальное единство", - с гордостью заявил глава государства. Эти два катера общим водоизмещением в 76 тонн стали первыми боевыми кораблями больше моторной лодки, построенными украинскими судостроителями после распада СССР. Скромный результат для профессионалов, каких-то 30-40 лет назад спускавших на воду авианосцы.

Украинский корвет «Владимир Великий». Источник: www.midships.ru

К разговорам о возобновлении финансирования строительства корветов проекта 58250 власти вернулись в ноябре 2017-го, с большой помпой объявив, что деньги обязательно будут уже в 2018-м. Крайним сроком передачи "Владимира Великого" флоту кабмин Украины назвал 2022 год. Остальные три корвета пообещали построить до 2028-го. Но, судя по недавним откровениям вице-адмирала Воронченко, эти планы - банальное прожектерство: денег, обещанных на достройку даже первого корвета, Черноморский судостроительный завод так и не получил.

"Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали, - сообщил командующий ВМС украинским СМИ. - Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве соответствующих средств. А это рабочие места, это приблизительно девять тысяч рабочих рук, это 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование".

Судьба "Украины"

По данным СМИ, "Владимир Великий" готов на 50-60 процентов. Будет ли он в конечном счете достроен - неясно. И дело не только в деньгах, но и в утрате технологий, необходимых для эксплуатации боевых кораблей. В мае 2017-го сразу после планового ремонта сломался флагман ВМС - фрегат "Гетман Сагайдачный". По информации Военной прокуратуры Украины, компания-подрядчик, взявшаяся починить дизельный двигатель корабля, со своей задачей не справилась. По оценкам многих специалистов, в том числе экс-командующего ВМС вице-адмирала Сергея Гайдука, флагману осталось служить считаные годы, если не месяцы. Жизненный цикл корабля серьезно сократили постоянные поломки и отсутствие средств на их устранение.

Недостроенный ракетный крейсер «Украина». Источник: www.blackseanews.net

Нехватка финансирования уже неоднократно ставила крест и на более перспективных кораблях. В этом плане особо показательна судьба "Украины" - четвертого ракетного крейсера проекта 1164 "Атлант" (первые три - "Москва", "Варяг" и "Маршал Устинов" - несут службу в составе ВМФ России). Его заложили на заводе имени 61 коммунара в Николаеве по заказу ВМФ СССР и летом 1990-го спустили на воду. Первого октября 1993-го крейсер, готовый на 75 процентов, перешел в собственность Украины. Для корабля к тому времени сформировали экипаж, но годом позже финансирование достройки прекратили.

Вторую попытку довести "Украину" до ума предприняли в 1998-м по инициативе президента Леонида Кучмы. Пахнущий свежей краской корабль почти достроили - оставалось лишь установить на него штатное вооружение. Однако на этот последний рывок денег не хватило. Некогда готовый к выходу в море ракетный крейсер ржавел у пирса. В 2010-м Россия рассматривала возможность выкупить корабль и достроить его своими силами, однако Верховная рада повела себя как собака на сене и отказалась от такого варианта. Итог закономерен: в 2017-м Петр Порошенко принял решение о демонтаже оборудования и продаже "Украины" на лом.

Ракетный крейсер «Украина» (четвертый корабль пр. 1164 «Атлант»). Источник: mil.news.sina.com.cn

Больше всего пострадали украинские кораблестроители, десятилетиями поддерживавшие крейсер на плаву за собственный счет, - государство не выделило им ни копейки. По словам работников завода имени 61 коммунара, власти за эти годы задолжали им 60 миллионов гривен.

"Мы на нашем заводе могли бы выпускать любую боевую технику, в том числе и сухопутную, могли бы делать бытовые приборы, - еще год назад рассказывал РИА Новости председатель профкома предприятия Николай Головченко. - Но это никому не надо, государство, которому мы принадлежим, от нас отвернулось. Нынешняя власть, ориентируясь на ЕС и НАТО, не хочет развивать, вернее, восстанавливать собственную промышленность, поскольку получает списанную боевую технику из Европы. И поэтому "Украина" оказалась им не нужна".