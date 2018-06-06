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Морская авиация Балтфлота в июне получит два Су-30СМ

07.06.2018 РИА Новости 229 0
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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой корпорации "Иркут"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Два многоцелевых самолета Су-30СМ могут войти в состав морской авиации Балтийского флота, сообщил представитель Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"В июне месяце текущего года в состав Морской авиации ВМФ будут переданы два многоцелевых многофункциональных самолета Су-30СМ. Торжественная церемония передачи самолетов состоится на аэродроме Иркутского авиационного завода. Планируется, что самолеты войдут в состав морской авиации Балтийского флота", - сказал Дыгало.

По его словам, Су-30СМ обладает сверхманевренностью. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Также он может использоваться для подготовки летчиков на одноместные истребители.
06.06.2018
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