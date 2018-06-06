На Украине ответили на планы России возобновить производство "Русланов"



Транспортный самолет Ан-124 "Руслан", 1985 год.

Источник: Юзеф Мосенжник и Алексей Поддубный/ТАСС Транспортный самолет Ан-124 "Руслан", 1985 год.Источник: Юзеф Мосенжник и Алексей Поддубный/ТАСС

Украинское Государственное предприятие "Антонов" назвало невозможным производство самолетов Ан-124 "Руслан" в России. Об этом изданию "Обозреватель" заявили в пресс-службе предприятия.

"Только разработчик самолета — ГП "Антонов" — обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно", — заявили на предприятии.

Там добавили, что вопрос о возобновлении серийного производства "Русланов" с российской стороной не обсуждается.

3 июня член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал, что в России могут модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и возобновить его выпуск под другим брендом. По его словам, в тяжелом транспортнике будут изменены авионика, конструкция шасси, и установлены другие двигатели, что по факту сделает Руслан "практически другим самолетом".

Всего с момента появления первого "Руслана" было создано 55 Ан-124. Основными эксплуатантами являются Россия и Украина. Производство "Русланов" в России было остановлено в 2004 году.