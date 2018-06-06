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На Украине ответили на планы России возобновить производство "Русланов"

07.06.2018 Lenta.ru 311 0
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Ан-124 "Руслан"
Транспортный самолет Ан-124 "Руслан", 1985 год.
Источник: Юзеф Мосенжник и Алексей Поддубный/ТАСС

Украинское Государственное предприятие "Антонов" назвало невозможным производство самолетов Ан-124 "Руслан" в России. Об этом изданию "Обозреватель" заявили в пресс-службе предприятия.

"Только разработчик самолета — ГП "Антонов" — обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно", — заявили на предприятии.

Там добавили, что вопрос о возобновлении серийного производства "Русланов" с российской стороной не обсуждается.

3 июня член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал, что в России могут модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и возобновить его выпуск под другим брендом. По его словам, в тяжелом транспортнике будут изменены авионика, конструкция шасси, и установлены другие двигатели, что по факту сделает Руслан "практически другим самолетом".

Всего с момента появления первого "Руслана" было создано 55 Ан-124. Основными эксплуатантами являются Россия и Украина. Производство "Русланов" в России было остановлено в 2004 году.
06.06.2018
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Компании
Антонов ГП

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