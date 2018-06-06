3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
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Источник: http://top3dshop.ru/
Доля применения аддитивных технологий в военной и оборонной промышленности неуклонно растет. Уже никого не удивляет применение 3D-печати для прототипирования, в том числе и при разработке новых систем вооружения и снаряжения, это стало обыденностью. Но этим дело не ограничивается.
Всё чаще мы узнаем о том, что 3D-печать применяется при создании функциональных моделей, соответствующих всем прочностным нормам серийного изделия. И тут в игру вступают такие технологии, как печать металлом и конструкционными пластиками, сверхпрочными и жаростойкими. Оборудование для этого выпускает уже не только Stratasys, но и другие компании, сумевшие сделать свои продукты дешевле без потери в качестве.
Свойства
Конструкционные пластики - полимерные материалы с такими физико-химическими свойствами, как жаростойкость, устойчивость к химически агрессивным средам, повышенная прочность. Эти свойства позволяют применять их в в автопроме и машиностроении,
научно-исследовательской деятельности, химической промышленности, аэрокосмической области и отраслях ВПК.
Филаменты с поликарбонатом
Поликарбонат - распространенный в промышленности пластик с высокой ударопрочностью и прозрачностью, производится в том числе и для нужд FDM-печати. Материал лучше держит температуру, чем ABS, устойчив к кислотам, но чувствителен к УФ-излучению и разрушается под воздействием нефтепродуктов.
ABS/PC
|Пример применения на иллюстрации — для печати деталей экзоскелета пехотинца компании Lockheed Martin.
|Источник: http://top3dshop.ru/
Характеристики:
- Воспламеняемость: 1,5 мм
- Диаметр нити: 1,75 мм
- Модуль изгиба: 2300 МПа при 2 мм/мин
- Относительно удлинение при разрыве: 80%
- Прочность на изгиб: 80 МПа при 2 мм/мин
- Прочность на пределе текучести: 50 МПа
- Прочность на разрыв: 46 МПа
- Температура размягчения по Вика, 1 кг, 50 град С/ч: 136 град С
- Температура размягчения по Вика, 5 кг, 50 град С/ч: 123 град С
- Температура сопла при печати: 260-265 град С
- Температура стола: 110 град С
- Температура тепловой деформации без термоотпуска, 1,8 МПа: 117 град С
- Температура тепловой деформации с термоотпуском, 1,8 МПа: 106 град С
- Ударная вязкость по Изоду (надрез), 1/8": 45 кДж/м2
Сплав поликарбоната и ABS сочетает возможность шлифовки и окраски, свойственную ABS, с более высокой ударопрочностью и рабочей температурой. Сохраняет прочность при низких температурах - до -50 град C. В отличие от чистого PC, лучше применим в тех случаях, когда необходимо ликвидировать слоистую структуру детали шлифовкой или пескоструйной обработкой. В военно-промышленном комплексе применяется для производства корпусов, элементов органов управления, экстренной замены серийных пластиковых деталей в оборудовании.
Филаменты на основе полиамида
|На иллюстрации: беспилотный летательный аппарат Thor компании Airbus, при длине около 4 метров весящий всего 21 кг.
|Источник: http://top3dshop.ru/
Свойства полиамидов:
|Источник: http://top3dshop.ru/
Полиамиды используются в производстве синтетического волокна, это популярный материал для печати методом выборочного лазерного спекания (SLS). Для печати по технологии FDM/FFF в основном используются полиамид-6 (капрон), полиамид-66 (нейлон) и полиамид-12. К общим чертам филаментов на основе полиамида относятся химическая инертность и антифрикционные свойства. Полиамид-12 более гибок и упруг, по сравнению с PA6 и PA66. Рабочая температура — около 100 град C, отдельные модификации - до 120.
Прежде всего, из полиамида печатают шестерни. Лучший материал для этой цели, с которым можно работать на обычном 3D-принтере с закрытой камерой. Стойкость к истиранию позволяет делать тяги, кулачки, втулки скольжения. В линейке многих производителей присутствуют композитные филаменты на основе полиамида, с еще большей механической прочностью.
Переходим к самому интересному
Работать с поликарбонатом или полиамидом можно на обычном 3D-принтере. С описанными далее филаментами сложнее, они требуют других экструдеров и поддержания температурного режима в рабочей камере, то есть, нужно специальное оборудование для печати высокотемпературными пластиками. Исключения бывают - например, в NASA, ради эксперимента, модернизировали популярный в США Lulzbot TAZ для работы с высокотемпературными филаментами.
Полиэфирэфиркетон, PEEK
|Пример на фото: крыло из смешанного материала Roboze Carbon PEEK напечатанная на ARGO 500. Углепластиковые волокна добавляются в PEEK для повышения прочности.
|Источник: http://top3dshop.ru/
Характеристики:
- Модуль упругости при изгибе: 4300 Mpa
- Плотность: 1,26 g/cm3
- Предел прочности при растяжении: 3700 Mpa
- Ударная вязкость по Изоду с надрезом: 19 Kj/m2
Рабочая температура изделий из PEEK достигает 250 град C, возможен кратковременный нагрев до 300 - показатели для армированных филаментов. Недостатков у PEEK два: высокая цена и умеренная ударопрочность. Остальное - плюсы. Пластик самозатухающий, термостойкий, химически инертный. Из PEEK производятся стойкие к истиранию детали.
Полиэфиримид, PEI
|Макет ракеты Raytheon с 3D-печатными деталями из разных типов конструкционного пластика.
|Источник: http://top3dshop.ru/
Характеристики:
- Обладает низкой воспламеняемостью и дымовыделением;
- Выдерживает большой температурный интервал (от -70 до +180 град C);
- Стойкий к механическим воздействиям;
- Жесткий;
- Стабилен в размерах (даже в условиях высоких температур);
- Податлив к термоформованию и механической обработке;
- Высокие электроизоляционные свойства;
- Низкий коэффициент теплового расширения;
- Устойчив к воде и парам, а также к ультрафиолетовому и энергетическому излучению;
- Стойкость к маслам и бензину, спиртам (даже под нагрузкой);
- Не подвержен воздействию кислот и слабых щелочей.
Он же - Ultem. Семейство пластиков, разработанных компанией SABIC. Характеристики PEI скромнее показателей PEEK, но стоимость заметно ниже. Ultem 1010 и 9085 - основные материалы Stratasys для печати функциональных деталей. PEI востребован в аэрокосмической отрасли - масса значительно меньше, в сравнении с алюминиевыми сплавами. Рабочие температуры изделий, в зависимости от модификации материала, достигают 217 град C по информации производителя и 213 - по результатам испытаний Stratasys.
Преимущества у PEI те же, что и у PEEK - химическая и температурная стойкость, механическая прочность. Именно этот материал Stratasys продвигает как частичную замену металлу в аэрокосмической отрасли, для беспилотников, изготовления оснастки для формовки, быстрой печати функциональных деталей в опытном производстве.
Полифенилсульфон, PPSF/PPSU
|На иллюстрации: Полифенилсульфон используется в производстве разведывательных беспилотников.
|Источник: http://top3dshop.ru/
Характеристики:
- Высокая максимальная допустимая рабочая температура на воздухе (180 град C, 170 град C и 150 град C длительно для PPSU 1000, PEI 1000 и PSU 1000 соответственно)
- Высокая механическая прочность в широком температурном диапазоне
- Отличная гидролизная стойкость (можно повторно стерилизовать паром)
- Высокая прочность даже при низких температурах Физиологически инертен (пригоден для контакта с пищевыми продуктами)
- Очень хорошая стабильность размеров
- Прозрачен, не оптического качества (за исключением PPSU 1000, который изготавливается черного цвета)
- Очень хорошая стойкость к излучению с высокой энергией (гамма- и рентгеновские лучи)
- Хорошие электроизоляционные и диэлектрические свойства
Еще один материал, который сочетает в своих свойствах температурную стойкость, механическую прочность и устойчивость к химическим воздействиям. PPSF от Stratasys сертифицирован для аэрокосмического применения.
Полисульфон, PSU
|3D-печатная панель из PSU американского военного вертолета Chinook компании Boeing.
|Источник: http://top3dshop.ru/
Характеристики:
- Прозрачный аморфный материал.
- Допускает кратковременный нагрев до 200 град С.
- Температура длительной эксплуатации до 160 град. С.
- Выдерживает охлаждение до -100 град С.
- Температура стеклования: 190 - 195 град С.
- Обладает высокой жесткостью. Стойкостью к ударным нагрузкам ниже, чем у PC. Имеет высокую химическую стойкость. Высокая стойкость к гидролизу (выше, чем у PAR, PEI, LCP, PAI).
- Один из немногих материалов, который может работать в кипящей воде под нагрузкой. Имеет отличные диэлектрические свойства в широком диапазоне температур и частот. Нетоксичен. Не имеет запаха. Биологически инертен. Рекомендуется для точного литья. Отличается низким короблением и очень высокой размерной стабильностью.
- Ползучесть полисульфона при 100 град С меньше чем у сополимеров формальдегида или АБС-пластика при комнатной температуре.
- Допускает стерилизацию всех видов.
Менее распространен по сравнению с PPSU, обладает схожими физическими характеристиками, химически инертный, самозатухающий. Рабочая температура - 175 град C, до 33% дешевле по сравнению с PPSU.
Металлы
|На иллюстрации: опытный образец гранатомета RAMBO (Rapid Additively Manufactured Ballistics Ordnance), состоящего из 3D-печатных деталей из металла и разного типа пластика.
|Источник: http://top3dshop.ru/
|Источник: http://top3dshop.ru/
3D-печать металлом дает на выходе изделия, прочность которых зачастую превосходит образцы полученные литьем. Применение 3D-печати металлами значительно сокращает технологический процесс, позволяя получить любую деталь в единичном экземпляре или микросериями.
В оборонной промышленности широко используется 3D-печать сталью, титаном, медью и другими металлами и сплавами.
Применение
В январе компания GE сообщила об успешных испытаниях авиационного двигателя Advanced Turboprop с 3D-печатными частями.
Это гражданский двигатель, но применение 3D-печати позволило ему сбросить около 45 килограмм веса и улучшить сгорание топлива на 20%, что на 10% увеличило мощность. Представьте, какие возможности это открывает для военной авиации.
Этой весной стало известно, что специалистам Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) дали государственный грант на развитие этой темы. Университет будет разрабатывать три новых конструкционных полимерных материала для оборонки и аэрокосмического производства. Сумма гранта - 200 миллионов рублей. Материалы будут использоваться как в традиционном производстве, так и в 3D-печати, что значительно расширит сферу их применения.
Концерн "Алмаз–Антей" собирается выпустить свой первый 3D-принтер в этом году. Сначала это будет обычный FDM, для печати пластиком. Потом концерн намерен перейти на аппараты для печати металлом, необходимые, прежде всего, самому концерну - для производства элементов систем вооружения, в частности - ЗРК. Создавать принтеры предполагается из 100% отечественных комплектующих, что поднимет их цену в два раза, по сравнению с европейскими и американскими образцами. Тем не менее, руководство концерна рассчитывает на хороший спрос на такие аппараты со стороны других отечественных компаний авиационной и оборонной отраслей - отсутствие импортных деталей в поставляемом оборудовании очень важно, с точки зрения политики импортозамещения.
За рубежом 3D-печать конструкционными пластиками и металлами успешно применяют такие гиганты как Boeing, GE, DARPA и другие. Средства в разработку и применение вливаются колоссальные, сомнений в целесообразности давно ни у кого не возникает.
Оборудование
Для работы с инженерными пластиками принтер должен обладать высокотемпературным экструдером. Здесь можно выделить два класса оборудования. Младший - до 300 град C, этого достаточно для модификаций ABS, поликарбоната и полиамидов. Старший - выше 300 град C. Для PEEK или Ultem нужно порядка 400.
Экструдер - это еще не все. Подогреваемая платформа или вакуумный стол - обязательное условие для удержания детали на месте. И печать должна происходить в изолированной от внешнего мира рабочей камере, с поддержкой заданной температуры. Несоблюдение режима приводит к деформации или нарушению целостности печатаемого объекта.
Смотрите наш обзор высокотемпературных FDM 3D-принтеров с выставки Formnext 2017:
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Intamsys
Китайский производитель предлагает четыре модели 3D-принтеров. Базовые Funmat и Funmat Pro работают с привычными пластиками, от PLA до нейлона, и композитами. Funmat HT и Funmat Pro HT уже способны печатать из PEEK, Ultem и PPSU.
Характеристики:
- Рабочая камера: 260 x 260 x 260 мм;
- Толщина слоя: от 50 мкм;
- Диаметр сопла: 0.4 мм;
- FUNMAT: температура экструдера до 280 град C, стола - до 150 град C;
- FUNMAT HT: температура экструдера до 450 град C, стола - до 160 град C.
Компактные принтеры с закрытой рабочей камерой, у HT-версии она оснащена подогревом, максимальная температура 90 град C.
Intamsys FUNMAT PRO, FUNMAT PRO HT
Характеристики:
- Рабочая камера: 450 х 450 х 600 мм;
- Толщина слоя: от 50 мкм;
- Диаметр сопла: 0.4 мм;
- FUNMAT PRO: температура экструдера до 280 град C, стола - до 150 град C, камеры - до 60 град C;
- FUNMAT PRO HT: температура экструдера до 450 град C, стола - до 160 град C, камеры - до 120 град C.
Промышленные принтеры для печати крупных деталей высокотемпературными пластиками, оснащенные подогревом рабочей камеры.
Выводы
Современные военно-промышленные комплексы разных стран активно применяют объемную печать как специальными конструктивными пластиками, так и металлами. Уже нельзя себе представить современное военное производство без аддитивных технологий и других элементов цифрового производства. Применение последних достижений техники всегда обеспечивало превосходство в военной силе и защитном потенциале стран мира, и второе десятилетие XXI века не стало исключением.
Больше интересных статей о 3D-печати, аддитивных технологиях и цифровом производстве читайте в нашем блоге.
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05.06.2018
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Корректор
3304
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№1
06.06.2018 06:07
Цитата, q
Современные военно-промышленные комплексы разных стран активно применяют объемную печать как специальными конструктивными пластиками, так и металлами. Уже нельзя себе представить современное военное производство без аддитивных технологий и других элементов цифрового производства. Применение последних достижений техники всегда обеспечивало превосходство в военной силе и защитном потенциале стран мира, и второе десятилетие XXI века не стало исключением.Вывод: Другой промышленности уже не будет. О чем тут еще три года назад писал, и все эти доводы приводил как и примеры GE. Но вопрос в действительности не в оборудовании, а в адекватной модели организации производства для данной технологии. И тут сразу начинаются "нюансы": http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/amerikanskie-vvs-gotovy-pechatat-zapchasti-na-3d-printerakh-meshayut-avtorskie-prava/ О чем собственно и речь - как организовать правильно, экономически эффективно и каковы правовые основы такой модели организации.
А технология FDM все еще очень сырая. Да и для промышленности сегодня практичней SLS/SLM, но с учетом стоимости и сложности технологии SLS основным вопросом становится именно модель организации. Для технологии SLM вообще сначала нужно иметь новый софт проектирования, а потом только думать над технологией. Все это выводит на первый план совсем не технологию производства, а именно информационную систему управления аддитивным производством как модели интеграции "лучших мозгов" в рамках одной системы.
Это совсем другая промышленность.
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ash
4073
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№2
06.06.2018 11:35
Цитата, Корректор сообщ. №1
основным вопросом становится именно модель организации.Согласен.
Добавлю.
С некоторых пор у меня в личном пользовании небольшой FDM принтер. С его помощью уже отремонтировали совместными усилиями газонокосилку. Сейчас вот ждём, когда снова сломается. Ресурс шестерёнок проверяем.;)
Поюзав сей аппарат, я понял, что и некоторые конструкторские подходы надо менять. Причём при использовании каждой конкретной технологии будут свои конструктивные особенности.
Скажу так, на основе своего небольшого опыта - мою конструкторскую голову этот принтер вывернул наизнанку.;)
А статья хорошая. Для обзора и первого знакомства с новыми технологиями.
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Андрей Л.
9886
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№3
06.06.2018 12:06
Очень бы хотелось российских примеров - вот мне не хватило в статье на данном этапе, именно их.
По ним как-то проще было сориентироваться на каком мы вообще уровне находимся по применению, потому что отмечено абсолютно верно - наличие оборудования и исходных материалов это только часть, причем не самая большая, во всём процессе.
Я в прошлом году столкнулся с вопросом, когда технолог выбирал для деталей. что будет лучше по цена/качество/производительность - цепочка оборудования + новое под закупку + оснастка + инструмент + калибры или 3D принтер, и вопрос, который при взгляде в лоб, казался весьма однозначным, вдруг оброс огромным числом взаимосвязанных вопросов, решение которых в принципе не стоит той детали, с которой всё началось...
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ash
4073
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№4
06.06.2018 12:14
Цитата, Андрей Л. сообщ. №3
Я в прошлом году столкнулся с вопросом, когда технолог выбирал для деталей. что будет лучше по цена/качество/производительность - цепочка оборудования + новое под закупку + оснастка + инструмент + калибры или 3D принтер, и вопрос, который при взгляде в лоб, казался весьма однозначным, вдруг оброс огромным числом взаимосвязанных вопросов, решение которых в принципе не стоит той детали, с которой всё началось...О чём Вам уважаемый Корректор и говорит.
Очень часто "при взгляде в лоб" на новые технологии, но со старыми "глазами", преимущества не видны от слова совсем.
Только когда сам и только сам начнёшь пользоваться тем же FDM-принтером, начинает доходить, что тут совсем всё по другому. Конструкция, технология, подготовка производства, экономика - всё это совсем по другому.
Что до "детали", то Вы пробовали её отпечатать на стороне для начала?
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siamsky
1015
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№5
06.06.2018 12:22
Цитата, Андрей Л. сообщ. №3
Очень бы хотелось российских примеров - вот мне не хватило в статье на данном этапе, именно их.Есть толковые ребята и в России. Даже очень толковые: с пластиком сейчас все умеют работать, а вот с металлическими порошками - только самые талантливые :)
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ash
4073
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№6
06.06.2018 12:39
Цитата, siamsky сообщ. №5Спасибо за ссылку!
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Андрей Л.
9886
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№7
06.06.2018 12:50
Цитата, ash сообщ. №4
Что до "детали", то Вы пробовали её отпечатать на стороне для начала?
это и решили сделать - для начала... Но это уже проходили по 5-ти 7-ми координатным станкам. Там также надо менять подход к технологии и планированию, НО - понятно это только когда сам, своими ручками - а "отпечатать на стороне" покажет только качество (которое можно и на выставках оценить) и экономику в виде готовых цифр с расшифровкой прямых, ДЛЯ условий компании изготовителя - т.е. НИ О ЧЕМ.
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Андрей Л.
9886
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№8
06.06.2018 12:51
Цитата, siamsky сообщ. №5
Есть толковые ребята и в России.
Я чуть другое имел ввиду, но за ссылку всё равно спасибо.
Я имел ввиду - примеров готовых изделий или деталей или узлов, и где делались, каким методом и т.д.
Это позволило бы интересующимся чуть глубже копнуть - а как оно организовано на практике!
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ash
4073
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№9
06.06.2018 13:09
Цитата, Андрей Л. сообщ. №7
ДЛЯ условий компании изготовителя - т.е. НИ О ЧЕМ.Тогда либо Ваша компания рискует финансами (и не малыми в контексте SLS) и покупает себе "игрушку", либо продолжает "взвешивать арбузы" и оценивать "выставочные образцы".
Цитата, Андрей Л. сообщ. №8
Я имел ввиду - примеров готовых изделий или деталей или узлов, и где делались, каким методом и т.д.Из быстрого поиска выдаёт это, например: http://inno-exp.ru/archive/09/innov_9_2012_81-90.pdf
Помнится ещё в Уфе что-то было с авиадвижками. Пока нет времени искать. Извините.
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ash
4073
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№10
06.06.2018 13:33
Пишу урывками.
FDM-принтер печатает разными материалами. В статье об этом сказано. Я вот на своём принтере печатаю ABSом различные соединители сложной формы для пространственных шаблонов, а шаблоны используем уже при сдачи и проверки продукции из стеклоуглепластиков (радиопрозрачных обтекателей, например). Можно печатать различные техприспособления, которые существенно экономят время сборщиков, например.
И это только капля в тех возможностях ABS. А ведь есть и другие пластики. Из нейлона, например, можно печатать малонагруженные подшипники. Причём сразу в сборе.;)
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Андрей Л.
9886
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№11
06.06.2018 14:02
Цитата, ash сообщ. №9
Тогда либо Ваша компания рискует финансами (и не малыми в контексте SLS) и покупает себе "игрушку", либо продолжает "взвешивать арбузы" и оценивать "выставочные образцы".
Тут Вы не совсем правы. Существует аж несколько способов отработки методик перехода на новые технологии без серьезных начальных затрат, создавая "микроклимат" на ограниченном участке на своей территории, либо на территории поставщика, но по своей продукции и своими спецами.
Просто далеко не все поставщики ко всему этому готовы, к сожалению.
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Андрей_К
3538
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№12
06.06.2018 14:06
А не будет с вашим пластиком то же самое после удара молнии?
https://news.tut.by/society/594998.html
Самолету было бы неприятно.
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ash
4073
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№13
06.06.2018 14:08
Цитата, Андрей Л. сообщ. №11
Просто далеко не все поставщики ко всему этому готовы, к сожалению.Согласен на все 100%. Скорее так - практически все не готовы "рисковать" своими финансами.
Только когда совсем уж "припрёт".
Цитата, Андрей Л. сообщ. №11
Тут Вы не совсем правы. Существует аж несколько способов отработки методик перехода на новые технологии без серьезных начальных затрат, создавая "микроклимат" на ограниченном участке на своей территории, либо на территории поставщика, но по своей продукции и своими спецами.) Собственно я вот своими финансами рискнул и организовал такой "микроклимат" в отдельно взятой квартире.;)
Один наглядный пример распечатал (та самая косилка). Народ (начальство) задумался о покупке принтера покруче и уже на предприятие.
Жене вот на работу заглушек на разъёмы напечатал. Там тоже директор задумался.
Если тропу не топтать, так на месте и помрёшь...
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ash
4073
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№14
06.06.2018 14:13
Цитата, Андрей_К сообщ. №12Уважаемый Андрей_К, в конструкциях самолётов предусмотрена молниезащита. Способы молниезащиты описаны в специальном ОСТе. В частности там есть пункт устройства защиты элементов из стекло и углепластика.
Где-то в сети находил пдф по исследованиям углепластиков на удар молнии. Если Вас этот вопрос интересует, то можете поискать. У меня сейчас нет времени специально это "поднимать".
Извините.
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