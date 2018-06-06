3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности

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Доля применения аддитивных технологий в военной и оборонной промышленности неуклонно растет. Уже никого не удивляет применение 3D-печати для прототипирования, в том числе и при разработке новых систем вооружения и снаряжения, это стало обыденностью. Но этим дело не ограничивается.

Всё чаще мы узнаем о том, что 3D-печать применяется при создании функциональных моделей, соответствующих всем прочностным нормам серийного изделия. И тут в игру вступают такие технологии, как печать металлом и конструкционными пластиками, сверхпрочными и жаростойкими. Оборудование для этого выпускает уже не только Stratasys, но и другие компании, сумевшие сделать свои продукты дешевле без потери в качестве.

Свойства

Конструкционные пластики - полимерные материалы с такими физико-химическими свойствами, как жаростойкость, устойчивость к химически агрессивным средам, повышенная прочность. Эти свойства позволяют применять их в в автопроме и машиностроении,

научно-исследовательской деятельности, химической промышленности, аэрокосмической области и отраслях ВПК.

Филаменты с поликарбонатом

Поликарбонат - распространенный в промышленности пластик с высокой ударопрочностью и прозрачностью, производится в том числе и для нужд FDM-печати. Материал лучше держит температуру, чем ABS, устойчив к кислотам, но чувствителен к УФ-излучению и разрушается под воздействием нефтепродуктов.

ABS/PC

Пример применения на иллюстрации — для печати деталей экзоскелета пехотинца компании Lockheed Martin. Источник: http://top3dshop.ru/

Характеристики:

Воспламеняемость: 1,5 мм

Диаметр нити: 1,75 мм

Модуль изгиба: 2300 МПа при 2 мм/мин

Относительно удлинение при разрыве: 80%

Прочность на изгиб: 80 МПа при 2 мм/мин

Прочность на пределе текучести: 50 МПа

Прочность на разрыв: 46 МПа

Температура размягчения по Вика, 1 кг, 50 град С/ч: 136 град С

Температура размягчения по Вика, 5 кг, 50 град С/ч: 123 град С

Температура сопла при печати: 260-265 град С

Температура стола: 110 град С

Температура тепловой деформации без термоотпуска, 1,8 МПа: 117 град С

Температура тепловой деформации с термоотпуском, 1,8 МПа: 106 град С

Ударная вязкость по Изоду (надрез), 1/8": 45 кДж/м2

Сплав поликарбоната и ABS сочетает возможность шлифовки и окраски, свойственную ABS, с более высокой ударопрочностью и рабочей температурой. Сохраняет прочность при низких температурах - до -50 град C. В отличие от чистого PC, лучше применим в тех случаях, когда необходимо ликвидировать слоистую структуру детали шлифовкой или пескоструйной обработкой. В военно-промышленном комплексе применяется для производства корпусов, элементов органов управления, экстренной замены серийных пластиковых деталей в оборудовании.

Филаменты на основе полиамида

На иллюстрации: беспилотный летательный аппарат Thor компании Airbus, при длине около 4 метров весящий всего 21 кг. Источник: http://top3dshop.ru/

Свойства полиамидов:

Полиамиды используются в производстве синтетического волокна, это популярный материал для печати методом выборочного лазерного спекания (SLS). Для печати по технологии FDM/FFF в основном используются полиамид-6 (капрон), полиамид-66 (нейлон) и полиамид-12. К общим чертам филаментов на основе полиамида относятся химическая инертность и антифрикционные свойства. Полиамид-12 более гибок и упруг, по сравнению с PA6 и PA66. Рабочая температура — около 100 град C, отдельные модификации - до 120.

Прежде всего, из полиамида печатают шестерни. Лучший материал для этой цели, с которым можно работать на обычном 3D-принтере с закрытой камерой. Стойкость к истиранию позволяет делать тяги, кулачки, втулки скольжения. В линейке многих производителей присутствуют композитные филаменты на основе полиамида, с еще большей механической прочностью.

Переходим к самому интересному

Работать с поликарбонатом или полиамидом можно на обычном 3D-принтере. С описанными далее филаментами сложнее, они требуют других экструдеров и поддержания температурного режима в рабочей камере, то есть, нужно специальное оборудование для печати высокотемпературными пластиками. Исключения бывают - например, в NASA, ради эксперимента, модернизировали популярный в США Lulzbot TAZ для работы с высокотемпературными филаментами.

Полиэфирэфиркетон, PEEK

Пример на фото: крыло из смешанного материала Roboze Carbon PEEK напечатанная на ARGO 500. Углепластиковые волокна добавляются в PEEK для повышения прочности. Источник: http://top3dshop.ru/

Характеристики:

Модуль упругости при изгибе: 4300 Mpa

Плотность: 1,26 g/cm3

Предел прочности при растяжении: 3700 Mpa

Ударная вязкость по Изоду с надрезом: 19 Kj/m2

Рабочая температура изделий из PEEK достигает 250 град C, возможен кратковременный нагрев до 300 - показатели для армированных филаментов. Недостатков у PEEK два: высокая цена и умеренная ударопрочность. Остальное - плюсы. Пластик самозатухающий, термостойкий, химически инертный. Из PEEK производятся стойкие к истиранию детали.

Полиэфиримид, PEI

Макет ракеты Raytheon с 3D-печатными деталями из разных типов конструкционного пластика. Источник: http://top3dshop.ru/

Характеристики:

Обладает низкой воспламеняемостью и дымовыделением;

Выдерживает большой температурный интервал (от -70 до +180 град C);

Стойкий к механическим воздействиям;

Жесткий;

Стабилен в размерах (даже в условиях высоких температур);

Податлив к термоформованию и механической обработке;

Высокие электроизоляционные свойства;

Низкий коэффициент теплового расширения;

Устойчив к воде и парам, а также к ультрафиолетовому и энергетическому излучению;

Стойкость к маслам и бензину, спиртам (даже под нагрузкой);

Не подвержен воздействию кислот и слабых щелочей.

Он же - Ultem. Семейство пластиков, разработанных компанией SABIC. Характеристики PEI скромнее показателей PEEK, но стоимость заметно ниже. Ultem 1010 и 9085 - основные материалы Stratasys для печати функциональных деталей. PEI востребован в аэрокосмической отрасли - масса значительно меньше, в сравнении с алюминиевыми сплавами. Рабочие температуры изделий, в зависимости от модификации материала, достигают 217 град C по информации производителя и 213 - по результатам испытаний Stratasys.

Преимущества у PEI те же, что и у PEEK - химическая и температурная стойкость, механическая прочность. Именно этот материал Stratasys продвигает как частичную замену металлу в аэрокосмической отрасли, для беспилотников, изготовления оснастки для формовки, быстрой печати функциональных деталей в опытном производстве.

Полифенилсульфон, PPSF/PPSU

На иллюстрации: Полифенилсульфон используется в производстве разведывательных беспилотников. Источник: http://top3dshop.ru/

Характеристики:

Высокая максимальная допустимая рабочая температура на воздухе (180 град C, 170 град C и 150 град C длительно для PPSU 1000, PEI 1000 и PSU 1000 соответственно)

Высокая механическая прочность в широком температурном диапазоне

Отличная гидролизная стойкость (можно повторно стерилизовать паром)

Высокая прочность даже при низких температурах Физиологически инертен (пригоден для контакта с пищевыми продуктами)

Очень хорошая стабильность размеров

Прозрачен, не оптического качества (за исключением PPSU 1000, который изготавливается черного цвета)

Очень хорошая стойкость к излучению с высокой энергией (гамма- и рентгеновские лучи)

Хорошие электроизоляционные и диэлектрические свойства

Еще один материал, который сочетает в своих свойствах температурную стойкость, механическую прочность и устойчивость к химическим воздействиям. PPSF от Stratasys сертифицирован для аэрокосмического применения.

Полисульфон, PSU

3D-печатная панель из PSU американского военного вертолета Chinook компании Boeing. Источник: http://top3dshop.ru/

Характеристики:

Прозрачный аморфный материал.

Допускает кратковременный нагрев до 200 град С.

Температура длительной эксплуатации до 160 град. С.

Выдерживает охлаждение до -100 град С.

Температура стеклования: 190 - 195 град С.

Обладает высокой жесткостью. Стойкостью к ударным нагрузкам ниже, чем у PC. Имеет высокую химическую стойкость. Высокая стойкость к гидролизу (выше, чем у PAR, PEI, LCP, PAI).

Один из немногих материалов, который может работать в кипящей воде под нагрузкой. Имеет отличные диэлектрические свойства в широком диапазоне температур и частот. Нетоксичен. Не имеет запаха. Биологически инертен. Рекомендуется для точного литья. Отличается низким короблением и очень высокой размерной стабильностью.

Ползучесть полисульфона при 100 град С меньше чем у сополимеров формальдегида или АБС-пластика при комнатной температуре.

Допускает стерилизацию всех видов.

Менее распространен по сравнению с PPSU, обладает схожими физическими характеристиками, химически инертный, самозатухающий. Рабочая температура - 175 град C, до 33% дешевле по сравнению с PPSU.

Металлы

На иллюстрации: опытный образец гранатомета RAMBO (Rapid Additively Manufactured Ballistics Ordnance), состоящего из 3D-печатных деталей из металла и разного типа пластика. Источник: http://top3dshop.ru/

3D-печать металлом дает на выходе изделия, прочность которых зачастую превосходит образцы полученные литьем. Применение 3D-печати металлами значительно сокращает технологический процесс, позволяя получить любую деталь в единичном экземпляре или микросериями.

В оборонной промышленности широко используется 3D-печать сталью, титаном, медью и другими металлами и сплавами.

Применение

В январе компания GE сообщила об успешных испытаниях авиационного двигателя Advanced Turboprop с 3D-печатными частями.

Это гражданский двигатель, но применение 3D-печати позволило ему сбросить около 45 килограмм веса и улучшить сгорание топлива на 20%, что на 10% увеличило мощность. Представьте, какие возможности это открывает для военной авиации.

Этой весной стало известно, что специалистам Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) дали государственный грант на развитие этой темы. Университет будет разрабатывать три новых конструкционных полимерных материала для оборонки и аэрокосмического производства. Сумма гранта - 200 миллионов рублей. Материалы будут использоваться как в традиционном производстве, так и в 3D-печати, что значительно расширит сферу их применения.

Концерн "Алмаз–Антей" собирается выпустить свой первый 3D-принтер в этом году. Сначала это будет обычный FDM, для печати пластиком. Потом концерн намерен перейти на аппараты для печати металлом, необходимые, прежде всего, самому концерну - для производства элементов систем вооружения, в частности - ЗРК. Создавать принтеры предполагается из 100% отечественных комплектующих, что поднимет их цену в два раза, по сравнению с европейскими и американскими образцами. Тем не менее, руководство концерна рассчитывает на хороший спрос на такие аппараты со стороны других отечественных компаний авиационной и оборонной отраслей - отсутствие импортных деталей в поставляемом оборудовании очень важно, с точки зрения политики импортозамещения.

За рубежом 3D-печать конструкционными пластиками и металлами успешно применяют такие гиганты как Boeing, GE, DARPA и другие. Средства в разработку и применение вливаются колоссальные, сомнений в целесообразности давно ни у кого не возникает.

Оборудование

Для работы с инженерными пластиками принтер должен обладать высокотемпературным экструдером. Здесь можно выделить два класса оборудования. Младший - до 300 град C, этого достаточно для модификаций ABS, поликарбоната и полиамидов. Старший - выше 300 град C. Для PEEK или Ultem нужно порядка 400.

Экструдер - это еще не все. Подогреваемая платформа или вакуумный стол - обязательное условие для удержания детали на месте. И печать должна происходить в изолированной от внешнего мира рабочей камере, с поддержкой заданной температуры. Несоблюдение режима приводит к деформации или нарушению целостности печатаемого объекта.

Смотрите наш обзор высокотемпературных FDM 3D-принтеров с выставки Formnext 2017:

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Intamsys

Китайский производитель предлагает четыре модели 3D-принтеров. Базовые Funmat и Funmat Pro работают с привычными пластиками, от PLA до нейлона, и композитами. Funmat HT и Funmat Pro HT уже способны печатать из PEEK, Ultem и PPSU.

Характеристики:

Рабочая камера: 260 x 260 x 260 мм;

Толщина слоя: от 50 мкм;

Диаметр сопла: 0.4 мм;

FUNMAT: температура экструдера до 280 град C, стола - до 150 град C;

FUNMAT HT: температура экструдера до 450 град C, стола - до 160 град C.

Компактные принтеры с закрытой рабочей камерой, у HT-версии она оснащена подогревом, максимальная температура 90 град C.

Intamsys FUNMAT PRO, FUNMAT PRO HT

Характеристики:

Рабочая камера: 450 х 450 х 600 мм;

Толщина слоя: от 50 мкм;

Диаметр сопла: 0.4 мм;

FUNMAT PRO: температура экструдера до 280 град C, стола - до 150 град C, камеры - до 60 град C;

FUNMAT PRO HT: температура экструдера до 450 град C, стола - до 160 град C, камеры - до 120 град C.

Промышленные принтеры для печати крупных деталей высокотемпературными пластиками, оснащенные подогревом рабочей камеры.

Выводы

Современные военно-промышленные комплексы разных стран активно применяют объемную печать как специальными конструктивными пластиками, так и металлами. Уже нельзя себе представить современное военное производство без аддитивных технологий и других элементов цифрового производства. Применение последних достижений техники всегда обеспечивало превосходство в военной силе и защитном потенциале стран мира, и второе десятилетие XXI века не стало исключением.

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