Strong Europe Tank Challenge: танковый биатлон по-европейски
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Итальянские танки С1 Ariete во время соревнований Strong Europe Tank Challenge ("Лучший танковый взвод Европы") на полигоне учебного центра американской армии в Графенвёре (Германия), май 2016 года.
Источник: Nathanael Mercado / армия США
Европейские и американские танкисты посоревнуются в умениях. Вчера, 4 июня, в учебном центре Командования подготовки 7-й армии США стартовали танковые соревнования "Сильная Европа" (Strong Europe Tank Challenge).
Соревнования Strong Europe Tank Challenge проходят уже в третий раз и заявлены как ежегодные. Организаторами мероприятия являются министерства обороны США и Германии, для участия приглашаются команды стран НАТО и их союзников. Соревнования проходят на военном полигоне Графенвёр в Баварии, а их прообразом стал танковый биатлон, регулярно проводившийся странами НАТО до 1991 года.
В этом году программа была расширена до 13 дисциплин (в прошлом году их было 10) и включила в себя преодоление препятствий, стрельбу, вождение, наступательные и защитные операции, а также другие задачи. За звание лучших танкистов будут бороться военнослужащие из восьми стран:
- Австрии (Leopard 2А4);
- Великобритании (FV4034 Challenger 2);
- Германии (Leopard 2A6);
- Польши (Leopard 2A5);
- США (Abrams M1A2 SEP v2);
- Украины (Т-84);
- Франции (AMX-56 Leclerc);
- Швеции (Strv.122).
Генштаб вооружённых сил Украины на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео выступлений украинской команды в дисциплине "Танковый взвод в наступлении". Это один из ключевых этапов соревнований, на котором команда может заработать до 500 балов (на остальных — от 100 до 400).
Выступление украинской команды на Strong Europe Tank Challenge 2018
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05.06.2018
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