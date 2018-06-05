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Strong Europe Tank Challenge: танковый биатлон по-европейски

06.06.2018 Warspot 525 0
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Танки С1 Ariete
Итальянские танки С1 Ariete во время соревнований Strong Europe Tank Challenge ("Лучший танковый взвод Европы") на полигоне учебного центра американской армии в Графенвёре (Германия), май 2016 года.
Источник: Nathanael Mercado / армия США

Европейские и американские танкисты посоревнуются в умениях. Вчера, 4 июня, в учебном центре Командования подготовки 7-й армии США стартовали танковые соревнования "Сильная Европа" (Strong Europe Tank Challenge).

Соревнования Strong Europe Tank Challenge проходят уже в третий раз и заявлены как ежегодные. Организаторами мероприятия являются министерства обороны США и Германии, для участия приглашаются команды стран НАТО и их союзников. Соревнования проходят на военном полигоне Графенвёр в Баварии, а их прообразом стал танковый биатлон, регулярно проводившийся странами НАТО до 1991 года.

В этом году программа была расширена до 13 дисциплин (в прошлом году их было 10) и включила в себя преодоление препятствий, стрельбу, вождение, наступательные и защитные операции, а также другие задачи. За звание лучших танкистов будут бороться военнослужащие из восьми стран:

  • Австрии (Leopard 2А4);
  • Великобритании (FV4034 Challenger 2);
  • Германии (Leopard 2A6);
  • Польши (Leopard 2A5);
  • США (Abrams M1A2 SEP v2);
  • Украины (Т-84);
  • Франции (AMX-56 Leclerc);
  • Швеции (Strv.122).

Генштаб вооружённых сил Украины на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео выступлений украинской команды в дисциплине "Танковый взвод в наступлении". Это один из ключевых этапов соревнований, на котором команда может заработать до 500 балов (на остальных — от 100 до 400).

Выступление украинской команды на Strong Europe Tank Challenge 2018

05.06.2018
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Страны
Австрия
Великобритания
Германия
Польша
США
Украина
Франция
Швеция
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Т-84 Оплот
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
Танковый биатлон

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