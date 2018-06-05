Strong Europe Tank Challenge: танковый биатлон по-европейски



Итальянские танки С1 Ariete во время соревнований Strong Europe Tank Challenge ("Лучший танковый взвод Европы") на полигоне учебного центра американской армии в Графенвёре (Германия), май 2016 года.

Источник: Nathanael Mercado / армия США Итальянские танки С1 Ariete во время соревнований Strong Europe Tank Challenge ("Лучший танковый взвод Европы") на полигоне учебного центра американской армии в Графенвёре (Германия), май 2016 года.Источник: Nathanael Mercado / армия США

Европейские и американские танкисты посоревнуются в умениях. Вчера, 4 июня, в учебном центре Командования подготовки 7-й армии США стартовали танковые соревнования "Сильная Европа" (Strong Europe Tank Challenge).

Соревнования Strong Europe Tank Challenge проходят уже в третий раз и заявлены как ежегодные. Организаторами мероприятия являются министерства обороны США и Германии, для участия приглашаются команды стран НАТО и их союзников. Соревнования проходят на военном полигоне Графенвёр в Баварии, а их прообразом стал танковый биатлон, регулярно проводившийся странами НАТО до 1991 года.

В этом году программа была расширена до 13 дисциплин (в прошлом году их было 10) и включила в себя преодоление препятствий, стрельбу, вождение, наступательные и защитные операции, а также другие задачи. За звание лучших танкистов будут бороться военнослужащие из восьми стран:

Австрии (Leopard 2А4);

Великобритании (FV4034 Challenger 2);

Германии (Leopard 2A6);

Польши (Leopard 2A5);

США (Abrams M1A2 SEP v2);

Украины (Т-84);

Франции (AMX-56 Leclerc);

Швеции (Strv.122).

Генштаб вооружённых сил Украины на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео выступлений украинской команды в дисциплине "Танковый взвод в наступлении". Это один из ключевых этапов соревнований, на котором команда может заработать до 500 балов (на остальных — от 100 до 400).

Выступление украинской команды на Strong Europe Tank Challenge 2018