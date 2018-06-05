Кафедр не будет: студентов соберут в военных центрах



Военнослужащие на территории музея РВСН на базе Учебного центра РВСН в Балабаново Калужской области.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Военнослужащие на территории музея РВСН на базе Учебного центра РВСН в Балабаново Калужской области.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Правительство предложило отменить военные кафедры в вузах

Российское правительство предложило закрыть военные кафедры в вузах. Вместо них предполагается создать единые учебные центры. Таким образом, по версии кабмина, будет повышена эффективность обучения студентов по направлениям военной подготовки. Если законопроект будет принят, в 54 гражданских вузах России закроются подразделения военной подготовки.

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий ликвидацию военных кафедр в вузах и замену их едиными военными учебными центрами. Соответствующее распоряжение появилось на сайте кабмина.

"С целью более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки - военные учебные центры", - говорится в документе.

В настоящее время военная подготовка ведется в вузах через учебные центры, военные кафедры и на факультетах военного обучения.

Кроме того, в пояснительной записке к распоряжению уточняется, что основной целью законопроекта является повышение эффективности обучения студентов по направлениям военной подготовки. Также авторы инициативы не ждут, что создание центров приведет к увеличению числа студентов, обучающихся по военным специальностям.

Российское правительство одобрило документ 30 мая. Представителем кабмина в парламенте при рассмотрении инициативы будет статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков, пишет РИА "Новости".

До этого Государственная дума уже вносила коррективы в процедуру подготовки военных кадров. В частности, в марте 2017 года депутаты приняли в третьем чтении законопроект, также подготовленный правительством, согласно которому студенты, обучающиеся в вузах, в которых нет военных кафедр, могут проходить военную подготовку в военных вузах.

То есть фактически нынешний внесенный законопроект заменит несколько видов уже существующих подразделений военной подготовки в вузах на единый центр.

Практика высшей допризывной подготовки в высших учебных заведениях и техникумах берет свое начало еще в СССР - во второй половине 1920-х годов. Она была введена в рамках реформы вооруженных сил и предполагала 180 часов теоретической и два месяца практической подготовки на сборах в военных лагерях. Первые занятия по военной подготовке стартовали в 1926-1927 учебном году, охватив 135 вузов и 80 тыс. студентов.

Окончив вуз, студенты, прошедшие такую подготовку, могли пройти службу в армии за девять месяцев (во флоте - 12 месяцев), в то время как для всех остальных призывников срок службы составлял два года - в пехоте и артиллерии, три года - в воздушном флоте, и четыре года - в военно-морском флоте.

В числе первых университетов, при которых открылись военные учебные формирования, оказались, в частности, МГИМО, МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова. На военных кафедрах готовили младших командиров Красной Армии, а впоследствии - Советской Армии.

Однако в начале 1990-х годов программа подготовки младших офицеров в высших учебных заведениях стала постепенно сворачиваться. По данным Министерства обороны, сейчас военные кафедры открыты при 54 гражданских вузах. В отличие от советских времен, студенты, прошедшие военную подготовку в вузе, не призываются на военную службу.

Продолжительность подготовки на военных кафедрах варьируется в зависимости от военно-учетной специальности: на офицера запаса учатся 30 месяцев, на сержанта запаса - 24 месяца, на солдата запаса - 18 месяцев. При этом занятия на военной кафедре проводятся параллельно с основным учебным процессом.

Периодически современные военные кафедры в вузах оказываются в центре скандалов. Так, в апреле текущего года появилась информация о том, что со студентов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича брали деньги за обучение на военной кафедре.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда остро отреагировал на появление подобной информации.

"Это недопустимо, чтобы на людях, которые хотят стать солдатами, сержантами или офицерами запаса, бизнес строили. Я порядок мер и поручений подписал. У нас два варианта: либо Министерство образования разбирается с ректором этого университета, либо мы закроем в СПбГУТ военную кафедру", - заявил министр обороны на одном из селекторных совещаний.

Отдел "Армия"