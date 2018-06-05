ВСМПО-АВИСМА увеличила экспорт в европейские страны
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ВСМПО-АВИСМА.
Источник: rostec.ru
ВСМПО-АВИСМА опубликовала годовой отчет. В 2017 году Корпорация продолжала укреплять свои лидерские позиции в качестве ключевого поставщика титановой продукции для зарубежных потребителей. При этом в прошлом году основным направлением экспорта для ВСМПО-АВИСМА стали европейские страны – их доля выросла до 47%.
Выручка Корпорации в рублевом эквиваленте, хотя и снизилась из-за укрепления рубля, в то же время составила 72,4 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 19,1 млрд рублей, а показатель EBITDA – 29,1 млрд рублей. В натуральном выражении продажи титана увеличились на 14%, составив 28,8 тысяч тонн.
При этом рост экспорта составил 26%, что было обусловлено повышенным спросом со стороны зарубежных авиастроителей. В прошлом году основным направлением экспорта для ВСМПО-АВИСМА стали европейские страны – их доля выросла до 47%, в то время как на США приходится 44 %. Напомним, что в 2016 году эти показатели составляли 38% и 48% соответственно.
Корпорация в 2017 году также продолжила масштабные инвестиции. В настоящий момент самым крупным инвестиционным проектом является строительство производственного комплекса по механической обработке штамповок на территории особой экономической зоны "Титановая долина" в рамках совместного предприятия ВСМПО-АВИСМА и Boeing.
"На сегодня Корпорация остается верна своим обязательствам. В 2017 году мы полностью выполнили бизнес-план. С нашей стороны не было никаких срывов ни по срокам поставок, ни по качеству, ни по номенклатуре. Это является закономерным результатом мощных инвестиционных вложений Корпорации – в модернизацию производства, строительство новых участков, в освоение новых технологий за последние 10 лет", – прокомментировал генеральный директор Корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаил Воеводин.
При этом Корпорация остается социально ориентированным предприятием – в 2017 году объем средств, направленных на выполнение социальных обязательств, составил 1 711 млн рублей.
Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" – крупнейший в мире производитель титановой продукции – слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Партнеры Корпорации – 350 фирм в 49 странах, в том числе ведущие мировые авиастроительные компании. Основными заказчиками Корпорации на внутреннем рынке являются: Компания "Сухой", Корпорация "Иркут", "Вертолеты России", НПО "Сатурн" и другие. Основные зарубежные заказчики – Boeing, EADS/Airbus, Embraer S.A., Rolls-Royce plc, Safran Aircraft Engines и другие.
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05.06.2018
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