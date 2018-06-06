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Военный вуз в Пензе получил в качестве учебного пособия комплекс "Искандер-М"

06.06.2018 ТАСС 317 1
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ОТРК "Искандер-М"
Загрузка аэробаллистической ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Комплекс способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 500 км

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения получил в качестве учебного пособия пусковую установку и транспортно- заряжающую машину оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"С помощью новой техники учебное заведение подготовит первых в России офицеров по обслуживанию и ремонту комплекса "Искандер-М", - говорится в сообщении.

Комплекс "Искандер-М" способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 500 км и обладает высокой огневой производительностью, мобильностью и маневренностью.

Предназначен для поражения командных пунктов, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов.
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Тектор
1212
№1
06.06.2018 15:11
Это вот очень правильно: нужно во все учебные заведения поставлять "учебные" комплексы Искандер-М. Особенно с "учебными" ракетами с дальностью под 2000 км. Токмо учения для... Чем больше таких "учебных" комплексов, тем лучше. Обучение исключительно в рамках моратория ДоЛРСМД.
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