Военный вуз в Пензе получил в качестве учебного пособия комплекс "Искандер-М"

Тектор 1212

№1 06.06.2018 15:11 Это вот очень правильно: нужно во все учебные заведения поставлять "учебные" комплексы Искандер-М. Особенно с "учебными" ракетами с дальностью под 2000 км. Токмо учения для... Чем больше таких "учебных" комплексов, тем лучше. Обучение исключительно в рамках моратория ДоЛРСМД.