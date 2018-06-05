Россия будет контролировать разработку США маломощного ядерного оружия



Виктор Бондарев.

Источник: www.globallookpress.com Виктор Бондарев.Источник: www.globallookpress.com

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия будет держать на строгом контроле ситуацию с разработкой США маломощного ядерного оружия для принятия в случае необходимости ответных мер, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

США заявили о начале разработок перспективного маломощного ядерного оружия, пишет Warrior Maven. Отмечается, что речь идет о создании крылатой ракеты морского базирования с ядерной головной частью, а также крылатых ракет большой дальности, запускаемых с подводных лодок. В ведомстве предполагают, что новые разработки дадут возможность выбирать между различными вариантами вооруженного ответа потенциальному противнику.

"Ситуация должна находиться на строгом контроле, и если американцы перейдут от слов к делу, при этом нарушив договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, нам нужно предпринимать ответные действия", - сказал Бондарев.

Он отметил, что как ядерный, так и неядерный потенциал России, в том числе ее современное оружие на новых физических принципах, позволяет "ответить на любую возможную угрозу со стороны недружественных стран".

"Россия привержена всем своим международным обязательствам. И ядерную программу мы реализуем в строгом соответствии с нормами договора СНВ-III", - добавил сенатор.

Глава комитета подчеркнул, что США нарушают "все возможные" международные договоры, а потом обвиняют в этом Россию. "Сегодняшние заявления Пентагона о разработке маломощного ядерного оружия, прозвучавшие по итогам заседания американского совета по ядерному оружию, в очередной раз показывают мировой общественности, кто настоящий агрессор", - заявил Бондарев.

Он пояснил, что, судя по заявлениям США, речь идет о модификации термоядерной боеголовки W76-1 до варианта W76-2 с энерговыходом 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте вместо прежних 100.

"Естественно, повод для разработок выбирают привычный: сдерживание России. Зачем им это? Малая мощность ядерного оружия, по их мнению, снижает порог для его применения. То есть якобы последствия будут не столь разрушительны, не будут задеты третьи страны, не пострадают мирные жители. Поэтому США рассматривают возможность его применения даже в локальных, региональных конфликтах. Но относительно малый урон от такого оружия - иллюзия. Напомню, что бомбы, сброшенные над Хиросимой и Нагасаки, тоже были малой мощности. Их применение унесло почти 250 тысяч жизней", - сказал сенатор.

Он отметил также, что, судя по невысокой мощности новой боеголовки, ее постановка на вооружение будет означать превышение указанной в ДСНВ квоты, поскольку прежние боезаряды также останутся в распоряжении американской армии.