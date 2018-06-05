Астрономы обнаружили редкую систему из четырех гравитационно связанных затменных звезд



Источник: © EPA/NAKE BATEV Источник: © EPA/NAKE BATEV

Ученые установили, что система находится на расстоянии в 2,8 тыс. световых лет от Земли

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Жители Земли привыкли к тому, что каждое утро на небе восходит только одно Солнце. Международная группа астрономов обнаружила систему, состоящую сразу из двух пар гравитационно связанных друг с другом звезд, так что на одной из местных экзопланет, если таковые существуют, в небе вполне можно разглядеть сразу четыре "солнца". Исследование направлено для публикации в британский научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Системы, состоящие из пары звезд - не редкость. Более того, около половины звезд в нашей галактике, согласно подсчетам ученых, как раз и являются частью таких двойных систем. Так что экзопланет с двумя "солнцами" на небе, подобных вымышленному Татуину из киносаги "Звездные войны", на самом деле должно быть довольно много. Именно такой является, например, реально существующая планета Kepler-16 b в созвездии Лебедя.

Тройные системы тоже встречаются, но уже реже. Они обычно состоят из пары близко расположенных звезд и более удаленной звезды-спутника.

А вот системы сразу из четырех звезд, как обнаруженная в этот раз, попадаются совсем нечасто. Но нынешняя находка представляется особой редкостью, поскольку система состоит не просто из четырех звезд, но из двух пар так называемых затменных звезд, где одна периодически проходит перед другой относительно наблюдателя, вызывая затмение, в результате чего их общая яркость постоянно колеблется.

Система, которой дали название EPIC 219217635, находится на расстоянии в 2,8 тыс. световых лет от Земли. В каждой паре одна из звезд крупнее нашего Солнца: в одном случае на 20%, а в другом - на 30%. Второй же компонент в обоих случаях меньше - 0,74 и 1,04 радиуса Солнца соответственно.