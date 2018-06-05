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Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

06.06.2018 ТАСС 380 0
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Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Запуск корабля намечен на 6 июня

БАЙКОНУР /Казахстан/, 5 июня. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Байконур (Казахстан) утвердила экипаж очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится туда на пилотируемом корабле "Союз МС-09".

Об этом сообщили во вторник ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"В состав основного экипажа утверждены космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства Александер Герст (Германия)", - сказал представитель госкорпорации.

Запуск корабля к МКС намечен на 6 июня в 14:12 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти 8 июня в 16:07 мск.
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Казахстан
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК

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