

Президент Украины Петр Порошенко и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко на военном полигоне, где проходят испытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". 22 мая 2018.

Источник: © РИА Новости, Пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко на военном полигоне, где проходят испытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". 22 мая 2018.Источник: © РИА Новости, Пресс-служба президента Украины

Специалист по истории - Чжи Фу

Украинская армия начала загнивать по трем причинам: во-первых, у страны не было денег, чтобы поддерживать некогда третью по силе армию в мире; во-вторых, раскол в обществе привел к кризису национального самоопределения; в-третьих, на войсковое строительство повлияли цветные революции.

Во времена СССР большая часть промышленных предприятий находилась на территории России и Украины, поэтому, можно сказать, что они были самыми богатыми республиками бывшего Советского Союза. Развал СССР также связан с тем, насколько эти "два брата" были далеки от бедных республик.

После развала СССР Россия унаследовала примерно 70%, Украина - 30%, а другие бывшие республики могли довольствоваться лишь остатками. "Два брата" ошибочно полагали, что, дав пинок бедным республикам, они сделают себе лучше. Однако на деле все вышло не так, Украина почти потеряла свое наследство.

После развала СССР Украина унаследовала более 3 тысяч ядерных бомб, множество межконтинентальных ракет Р-36М, 19 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 (больше, чем у России), а также единственный транспортный самолет Ан-225. Оставшиеся у Украины самолеты и танки исчислялись тысячами, поэтому в то время на бумаге украинские вооруженные силы, несомненно, занимали третье место в мире по силе, уступая лишь США и России.

Ан-225 «Мрия» и «Буран»: совместный испытательный полёт.

Однако в стране не хватало денег для поддержания огромной армии и противостояния мировым державам. Украина подвергалась угрозам со стороны США и России и вынуждена была избавляться от своих огромных вооруженных сил. Большая часть оружия была отдана России в счет долгов, а оставшаяся часть - уничтожена. Китай много раз упускал возможность купить это вооружение из-за давления со стороны США и России.

Так как у Украины не было денег, ее войсковое строительство постепенно ухудшалось, что привело к серьезной нехватке боеспособности. О каком духе патриотизма и боевой силе может идти речь, если целые роты не получали зарплату и не могли прокормить свои семьи.

Повысить боеспособность даже при сильном духе патриотизма очень сложно, ведь на Украине проживают как украинцы, так и русские, и последние любят Россию куда больше, чем Украину. Если бы это было не так, Украина не отдала бы Крым так легко.

Так разделение внутри общества привело к кризису национального самоопределения. Особенно это касается пограничников и пророссийских украинцев, которые не знают, за кого сражаться.

Этот трудный вопрос самоопределения прослеживается на Украине со времен распада СССР и до разделения на прозападных и пророссийских. Именно поэтому там много раз происходили поддерживаемые западом цветные революции. Украинские политики слишком заняты борьбой за власть - куда им тратить время на армию. В украинской армии нет ни морали, ни человеколюбия, каждый там может рассчитывать только на себя.

Специалист по истории - Мэн Шу

Украина, будучи бывшей советской житницей и важной кузницей военной промышленности, обладала очень мощной базой. После развала СССР она получила большое "наследство": не только тысячи транспортных самолетов, бомбардировщиков, передовых военных самолетов и боевых машин, но и более тысячи ядерных ракет. Это вывело ее армию на третье место в мире по силе после США и России.

Однако после развала СССР Россия и Украина пошли разными дорогами: последнюю ждало быстрое падение до уровня маленького государства. Раньше она была крупным экспортером оружия, обладала сформированной системой военной промышленности, славилась передовым вооружением на весь мир. Сейчас Украина не может сохранить оставшееся оружие - на складах часто происходят взрывы и пожары. В борьбе с ополчением украинские правительственные войска проявили себя очень вяло. Падение украинской армии происходит крайне быстро.

Процесс загнивания украинской армии можно разделить на следующие этапы:

Этап первый - продвижение неверной экономической политики, который привел к трудностям. После развала СССР в экономике Украины не было никакого прогресса, по инерции была проведена "шоковая терапия" - радикальная денежная реформа, которая привела к быстрому ухудшению ситуации в экономике и затяжной рецессии. Падение украинской экономики шло быстрее, чем у всех остальных бывших советских республик, за короткие несколько лет ее ВВП сократился на две трети, а уровень инфляции побил все рекорды.

Этап второй - уничтожение ядерного вооружения привело к потере положения державы и возможности для устрашения. Из-за затяжного экономического спада траты на ядерное оружие стали для Украины тяжелым бременем, поэтому в 1996 году она добровольно отказалась от ядерного оружия, которое было отправлено в Россию для ликвидации. Отказ от военной мощи привел к потере Украиной силы устрашения, что стало прекрасной возможностью для внешних сил. Украина превратилась в шахматную доску, на которой играли Россия и США.

Этап третий - ужасное геополитическое положение сделало Украину нестабильной политически. Украина зажата между Россией и западом, и по мере того, как уничтожалось ядерное оружие, а положение в экономике становилось все хуже, Россия и США начали запускать на Украину своих агентов, что привело к расколу страны на восточную пророссийскую часть и западную прозападную. Украина оказалась в ситуации длительной политической нестабильности и остановки развития экономики.

Этап четвертый - коррумпированность чиновников. Основная проблема заключалась не только в расколе в обществе, но и в украинских политиках - их больше не заботили перспективы развития страны или интересы народа, они боролись за власть и голоса. Если какая-то из сторон одерживала победу, она начинала серьезно давить на другую, что приводило к обострению противоречий в обществе. Страна застряла в порочном круге. К примеру, конфликт, разгоревшийся в 2014 году, произошел из-за того, что проамериканские силы свергли пророссийского президента Януковича и создали проамериканское правительство во главе с Порошенко. Это привело к недовольству пророссийских сил на востоке страны, что выросло в вооруженный конфликт.

Этап пятый - продолжающийся спад в экономике и политическая нестабильность привели к стагнации военной промышленности, проблемам с вооружением и халатной подготовке военнослужащих. Таким образом, ситуация приняла нынешний вид.

Цзиньжи тоутяо, Китай