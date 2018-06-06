Россия не так давно поставила в Китай ракетный комплекс С-400. Нужен ли Китаю С-500?
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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.
Источник: © РИА Новости, Илья Питалев
В последние годы в российско-китайских отношениях ощущается сильное потепление. Китай во многих областях оказывает России помощь. Совсем недавно Россия занималась исследованиями и разработкой военного вооружения, а купленный нами (Китаем) зенитно-ракетный комплекс С-400 был наконец-то доставлен в Китай. Но в то же время США сообщили, что Россия провела испытания новейшего комплекса С-500, и весь мир был в ожидании реакции от Китая.
В середине мая этого года Россия завершила поставки в Китай зенитно-ракетного комплекса С-400. С-400 - одна из самых передовых систем противовоздушной обороны в мире. Китай ранее закупал предыдущее поколение данной системы - С-300. Очевидно, Китай не сомневается в обороноспособности российской системы противовоздушной обороны.
25 мая американский журнал Newsweek заявил о том, что Россия совершила запуск ракеты земля-воздух с комплекса С-500, ракета преодолела 480 километров и успешно поразила цель. Дальность полёта ракеты комплекса С-500 на 80 километров превышает дальность других аналогов. Таким образом, данный комплекс сможет с лёгкостью перехватить вражеские беспилотники, самолёты-невидимки и даже гиперзвуковые ракеты.
В начале мая президент России выразил надежду на то, что С-500 будет готов к массовому производству. Это позволит России повысить возможности противовоздушной обороны. В последние годы отношения между Россией и Китаем становятся все более тесными. Россия поставила в Китай систему С-400 и вскоре начала испытания комплекса нового поколения С-500, что стало одной из самых обсуждаемых тем в Китае.
С-400 - одна из лучших систем противовоздушной обороны в мире, но американские СМИ заявили о появлении новейшего комплекса С-500. Считается, что параметры и боевая мощь никак не изменились, но на самом деле характеристики С-500 доподлинно неизвестны. В России на протяжении последних нескольких лет экономика находится в упадке, поэтому некоторые утверждают, что запуск ракеты земля-воздух с новейшего комплекса С-500, направлен на то, чтобы развести другие страны на деньги.
Хотелось бы отметить тот факт, что, начиная с поколения С-300, Китай стал преданным фанатом российского противовоздушного вооружения, а также главным покупателем комплексов противовоздушной обороны. По этой причине большое количество западных партнёров считают, что Китай будет и дальше закупать данные комплексы. Однако иностранные СМИ стали забывать о том, что Китай на данный момент не только вторая экономика в мире, но уже догоняет Россию в области военного производства и в сфере высоких технологий. В связи с введением комплекса С-400 у Китая нет необходимости закупать комплекс С-500.
Когда мы начали покупать С-400, отечественные СМИ считали, что такая сделка имеет большую политическую значимость, нежели практическую. Более того, зарубежные СМИ всегда восхищались способностью Китая "идти против системы". Китаю достаточно на основе С-400 разработать собственный комплекс С-500 китайского образца. Отличным доказательством можно считать самостоятельную разработку зенитно-ракетного комплекса Хунци-9 (HQ-9) на основе российского С-300.
Чжи Чжун
Sina.com, Китай
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05.06.2018
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4KOt
501
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№1
06.06.2018 12:46
конечно, я придираюсь, но копирование и "разработка на основе" все же разные вещи)
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А.С.Б.
3010
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№2
06.06.2018 14:09
Цитата, q
В последние годы в российско-китайских отношениях ощущается сильное потепление. Китай во многих областях оказывает России помощьк примеру?))...что в Китае называют "помощью"?...
и вообще, откуда уверенность что С-500 будет продаваться?...
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