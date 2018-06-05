Украинский Т-84 провально выступил на танковом биатлоне НАТО



Источник: rg.ru Источник: rg.ru

Украинские военнослужащие потерпели фиаско на танковом биатлоне НАТО - "Strong Europe Tank Challenge". Во время боевых стрельб у украинских танков Т-84 "Оплот" отказала система управления огнем и на поле боя новейшие бронемашины ВСУ превратились в "трактора".

Соревнования танковых взводов НАТО проводятся на полигоне Графенвере в Германии с 2016 года, и украинские танкисты участвуют в них уже второй раз. В нынешнем году блеснуть своим мастерством собрались военные из восьми стран: США, Австрии, Франции, Германии, Украины, Швеции, Польши и Великобритании. В противостоянии сошлись немецкий - Leopard А2, французский - AMX Leclerc, шведский - Stridsvagn 122, британский - Challenger-2, американский - M1A2 Abrams и украинский Т-84 "Оплот".

Соревнования для украинских военных начались с прохождения дисциплины "танковый взвод в наступлении", во время которой танкистам надо было совершить несколько маневров и уничтожить на огневой позиции неподвижные и движущиеся мишени. Доехать до огневых позиций танкистам удалось, а вот поразить всех "снайперской стрельбой" не получилось. Из 500 возможных очков команда Украины набрала только 208. Кстати, в прошлом году украинские танкисты на модернизированных советских Т-64БВ набрали 329 баллов.

Военные эксперты полагают, что причиной столь низкого результата стал отказ системы управления огнем и плохая подготовка танкистов.

[b]Справка "РГ"

Танк "Оплот" - украинская модификация советского танка Т-80, разработанная харьковским КБ машиностроения, выпускается заводом транспортного машиностроения имени Малышева. От предшественника Т-84 "Оплот" отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия "Варта". В 2011 году подписан контракт на поставку 54 "Оплотов" в Таиланд. Шесть лет спустя власти Таиланда расторгли соглашение из-за неспособности ЗТМ имени Малышева выполнить его условия.

Николай Грищенко