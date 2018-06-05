Обзор деятельности ООО "АвтоГиро Руссланд"



Германская компания Autogyro. Германская компания Autogyro.

ООО "АвтоГиро Руссланд", осуществляющее лицензированную сборку немецких автожиров AutoGyro, приняло решение о модернизации продукции и частичной локализации выпуска комплектующих в целях снижения её стоимости, сообщил "АвиаПорту" заместитель гендиректора "АвтоГиро Руссланд" Владимир Хроминков.

Собеседник отметил, что спрос на автожиры сильно снизился ещё в 2016 году, и в 2017 году сокращение объёмов поставок продолжилось. Причиной тому стало падение курса рубля, что привело к удорожанию практически всего оборудования и комплектующих западного производства и, как следствие, к росту отпускной цены автожиров, которая составляет от 5,2 до 10 млн рублей в базовой комплектации и более - с дополнительным оборудованием. "Для российского рынка это очень дорого, что сдерживает спрос", - отметил В. Хроминков.

Кроме того, одним из направлений работы ООО "АвтоГиро Руссланд" станет создание автожира собственной конструкции, который получил обозначение "МТО Классик". "Это полностью отечественный проект, но сам автожир внешне похож на немецкий МТО Sport", - отметил собеседник. Предприятие полностью завершило работы по проектированию и выпуску рабочей конструкторской документации, построен опытный образец, который проходит наземные заводские испытания. Лётные испытания "МТО Классик" планируется начать в июне 2018 года, дополнил собеседник.

Производитель планирует сертифицировать "МТО Классик" в Авиационном регистре Российской Федерации, однако оценить сроки получения сертификата типа представитель "АвтоГиро Руссланд" отказался.

По мнению В. Хроминкова, планируемая практически полная локализация производства (кроме двигателя Rotax 912ULS) позволит сократить цены на автожир без двигателя до примерно 1,5 млн рублей, а с двигателем - до 2,5 млн рублей. "Именно такие ценовые параметры мы закладывает для автожира "МТО Классик" отечественного производства", - уточнил он.

На фоне сокращения спроса на автожиры в России, "АвтоГиро Руссланд" реализует проект поставки летательных аппаратов собственной сборки в Туркменистан. Один автожир типа Cavalon уже передан Министерству внутренних дел этой страны для проведения опытной эксплуатации. Также готовится проект контракта на поставку до 10 автожиров этого типа, дополнил В. Хроминков. В то же время, тендер на поставку автожиров заказчику из Республики Беларусь аннулирован. Несмотря на победу российской компании, поставки автожиров Cavalon в эту страну не планируются.

Важным направлением деятельности ООО "АвтоГиро Руссланд" является обучение и подготовка пилотов автожиров. На базе компании в Воскресенске открыт и активно работает единственный в России Авиационный учебный центр по подготовке пилотов автожиров.

Образовательный курс состоит из теоретической и практической части. Лётная подготовка проводится на автожирах AutoGyro немецкой разработки, подготовку ведут опытные пилоты-инструкторы, которые успешно выпустившие десятки пилотов сверхлёгких воздушных судов. Лицензия на подготовку пилотов автожиров была получена в сентябре 2017 года и в настоящее время подготовку проходит группа курсантов в количестве шести человек. Время обучения составляет три месяца, уточнил В. Хроминков.

По его сведениям, на сегодня учебный центр в Воскресенске полностью осуществил обучение пяти человек, уже получивших пилотские удостоверения. Теоретический курс обучения прошли более 10 человек.

В. Хроминков подчеркнул, что сам по себе автожир является одним из самых безопасных и надёжных летательных аппаратов в мире. Автожиры AutoGyro разработаны в полном соответствии с требованиями немецких стандартов качества и норм лётной годности. Они производятся серийно в Германии и сертифицированы по европейским стандартам. Компания AutoGyro предоставляет полную гарантию на продаваемые автожиры сроком на один год или 100 часов налёта.

Ранее генеральный директор ООО "АвтоГиро Руссланд" Руслан Устинов говорил, что кроме сборки немецких автожиров компания также проводит техническое обслуживание самолётов Cessna-172, Cessna-182 и Cessna-206 на сервисной станции в Воскресенске. При этом примерно каждый месяц техобслуживание приходят 3-4 самолёта.

Дмитрий Козлов