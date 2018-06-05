Saab поставит новые 84-мм гранатометы M4 "Карл Густав" ВС Швеции



Carl Gustaf M3 и его боеприпасы.

Источник: businessinsider.com Carl Gustaf M3 и его боеприпасы.Источник: businessinsider.com

ЦАМТО, 5 июня. Компания Saab объявила о заключении с Агентством по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) контракта на поставку новых 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав" версии M4.

Стоимость заказа не раскрывается. Поставка должна быть произведена в течение 2018 года. Таким образом, количество стран, заказавших новейшую модификацию гранатомета, возросло до пяти.

Как сообщал ЦАМТО, Saab впервые продемонстрировала новую версию 84-мм ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" M4 в сентябре 2014 года. Она отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3 и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Снижение веса было достигнуто за счет производства ствола из титанового сплава, применения наружной оболочки из углепластика и перепроектирования казенной части. Перекомпоновка позволила сократить длину M4 со 106,5 см (M3) до 100 см, что также способствовало снижению веса.

Для улучшения эргономичности внедрены различные улучшения, включая выдвигающуюся складную ручку для переноски, накладки для размещения на плече, переднюю рукоятку. Компания интегрировала дополнительные компоненты для обеспечения безопасности применения M4, что позволяет нести гранатомет заряженным и сокращает время реагирования на угрозы. Оснащение системой учета выстрелов позволяет исключить ошибки при определении оставшегося срока службы РПГ.

В комплектации M4 сохраняется стандартный вспомогательный прицел M3, но дополнительно Saab предлагает интегрированный на шину MIL-STD-1913 Picatinny вспомогательный коллиматорный прицел. Преимуществом его применения является возможность нацеливания оружия в очках ночного видения в темноте без отдельного крупногабаритного прицела.

Помимо использования стандартного телескопического прицела от версии M3, Saab оборудовала M4 интерфейсом для установки нового "интеллектуального" прицела для повышения точности и вероятности поражения цели. Кроме того, для новой системы вооружения разрабатываются программируемые боеприпасы.

Большинство заказчиков версии M4 не раскрываются (теперь их пять с учетом Швеции). Официально объявлено о продаже гранатомета ВС Словакии. Большой интерес к покупке проявляли ВС США.