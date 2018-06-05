Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ил-276 впервые пройдет совместные государственные и сертификационные испытания

06.06.2018 ЦАМТО 471 0
0
Понравилась новость?
 0
Модель Ил-276 
Модель Ил-276 .
Источник: Wikipedia.org

ЦАМТО, 5 июня. Сертификационные испытания перспективного среднего военно-транспортного самолета Ил-276 впервые в отечественном авиастроении будут проводиться совместно с государственными.

Как ожидается, нововведение позволит существенно сократить сроки проведения сертификации самолета и ускорить его введение в сферу гражданского применения.

"Впервые в истории создания военно-транспортных самолетов ТТЗ будет подготовлено и под нормы Минобороны, и под требования Международной организации гражданской авиации (ICAO). Это позволит совместить проведение государственных и сертификационных испытаний и засчитывать результаты как для военных, так и для гражданских целей. В настоящее время идет эскизное проектирование этой машины и процесс утверждения тактико-технического задания в Минобороны России", – сообщил первый заместитель генерального директора ПАО "Ил" Павел Черенков.

Тяговооруженность самолета и взлетно-посадочная механизация крыла должны обеспечить эксплуатацию Ил-276 с малоподготовленных и грунтовых аэродромов, в том числе расположенных в жарких и высокогорных районах, а также в условиях Крайнего Севера и Сибири.

Размеры грузовой кабины учитывают особенности эксплуатации самолета как в военных целях, так и на авиалиниях гражданской авиации. Встроенная погрузочно-разгрузочная механизация разрабатывается с учетом огромного опыта эксплуатации самолетов Ил-76 и обеспечения механизированной погрузки тяжелых моногрузов, крупногабаритной техники, грузов на поддонах и в контейнерах международного образца.

Как сообщалось ранее, приоритетом программы создания Ил-276 является строительство военно-транспортного самолета, который будет отвечать всем требованиям Минобороны России. Завершение основной массы конструкторских работ, подготовки производства и первый вылет планируется в 2023 году, начало серийных поставок самолета в войска ожидается в 2026 году.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина".
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-276
Ил-76
Компании
ИКАО
Ил
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 15:11
  • 1
Военный вуз в Пензе получил в качестве учебного пособия комплекс "Искандер-М"
  • 06.06 14:13
  • 14
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 06.06 14:09
  • 2
Россия не так давно поставила в Китай ракетный комплекс С-400. Нужен ли Китаю С-500?
  • 06.06 14:04
  • 30
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 06.06 14:00
  • 1
В России разработали фургон для боевого лазера "Пересвет"
  • 06.06 12:50
  • 2
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 06.06 12:46
  • 2
В США рассказали о "слабом основании" российских военных
  • 06.06 12:35
  • 12
Вывод проиранских подразделений с сирийской территории, на чем настаивает Израиль, маловероятен, полагает российский эксперт
  • 06.06 12:28
  • 4
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 06.06 12:28
  • 7
Вечный двигатель и последствия для России.
  • 06.06 12:12
  • 5
ВВС США отказались от конкурса на разработку гиперзвуковых крылатых ракет, из-за недостатка средств
  • 06.06 12:09
  • 6
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 06.06 12:07
  • 29
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 06.06 10:51
  • 1
ФАС видит перспективы для частного бизнеса в сфере гособоронзаказа
  • 06.06 10:48
  • 5
Для подразделений службы горючего разработаны сборно-разборные трубопроводы нового поколения
другие обсуждаемые темы