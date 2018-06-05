Ил-276 впервые пройдет совместные государственные и сертификационные испытания



Модель Ил-276 .

Источник: Wikipedia.org Модель Ил-276 .Источник: Wikipedia.org

ЦАМТО, 5 июня. Сертификационные испытания перспективного среднего военно-транспортного самолета Ил-276 впервые в отечественном авиастроении будут проводиться совместно с государственными.

Как ожидается, нововведение позволит существенно сократить сроки проведения сертификации самолета и ускорить его введение в сферу гражданского применения.

"Впервые в истории создания военно-транспортных самолетов ТТЗ будет подготовлено и под нормы Минобороны, и под требования Международной организации гражданской авиации (ICAO). Это позволит совместить проведение государственных и сертификационных испытаний и засчитывать результаты как для военных, так и для гражданских целей. В настоящее время идет эскизное проектирование этой машины и процесс утверждения тактико-технического задания в Минобороны России", – сообщил первый заместитель генерального директора ПАО "Ил" Павел Черенков.

Тяговооруженность самолета и взлетно-посадочная механизация крыла должны обеспечить эксплуатацию Ил-276 с малоподготовленных и грунтовых аэродромов, в том числе расположенных в жарких и высокогорных районах, а также в условиях Крайнего Севера и Сибири.

Размеры грузовой кабины учитывают особенности эксплуатации самолета как в военных целях, так и на авиалиниях гражданской авиации. Встроенная погрузочно-разгрузочная механизация разрабатывается с учетом огромного опыта эксплуатации самолетов Ил-76 и обеспечения механизированной погрузки тяжелых моногрузов, крупногабаритной техники, грузов на поддонах и в контейнерах международного образца.

Как сообщалось ранее, приоритетом программы создания Ил-276 является строительство военно-транспортного самолета, который будет отвечать всем требованиям Минобороны России. Завершение основной массы конструкторских работ, подготовки производства и первый вылет планируется в 2023 году, начало серийных поставок самолета в войска ожидается в 2026 году.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина".