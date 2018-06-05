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Добыча под защитой флота

06.06.2018 Известия.ru 498 0
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Военнослужащий ВМС РФ
Военнослужащий ВМС РФ.
Источник: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Морская бригада спецназначения взяла под охрану платформы "Черноморнефтегаза"

41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану российские газодобывающие платформы в Черном море. Патрулирование этого неспокойного региона поручено одному из самых боевых соединений ВМФ. На его счету участие в секретной операции на Кубе в 60-х годах, в принуждении к миру Грузии в 2008-м, в сирийской кампании. По оценке экспертов, у этого воинского формирования достаточный потенциал для защиты важных объектов инфраструктуры.

Как рассказали "Известиям" в командовании Черноморского флота (ЧФ), 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей приступила к постоянному дежурству по охране месторождений государственной компании "Черноморнефтегаз". В защите газовых вышек участвуют малые противолодочные корабли и ракетные катера. Они несут круглосуточное дежурство, ротация проводится каждые две недели.

Ранее после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году эту задачу решала береговая охрана, входящая в состав погранвойск ФСБ.

Компания "Черноморнефтегаз" в 2014 году перешла под юрисдикцию РФ. Фирма разрабатывает шесть месторождений в Черном море, обеспечивая бесперебойное снабжение природным газом потребителей Крыма. Деятельность российских буровых установок недалеко от западного побережья полуострова раздражает официальный Киев. Корабли пограничной службы ВМС Украины неоднократно предпринимали попытки вмешаться в процесс добычи. Поэтому принято решение направить военные корабли РФ на охрану этих месторождений.

41-я гвардейская бригада ракетных кораблей — одно из старейших морских соединений России с большим опытом участия в боевых действиях. Ей, конечно, под силу задача прикрытия буровых установок в Черном море, считает военный историк Дмитрий Болтенков.

— В состав соединения входят быстроходные корабли с мощными системами вооружения. Они станут оптимальным инструментом для решения этих специфических задач, — рассказал военный эксперт. — Ракетные катера и малые ракетные корабли смогут срочно прибыть в район буровых и оттеснить нарушителей.

Бригада имеет богатую историю участия в специальных операциях. В 1962 году четыре катера этого соединения были перебазированы на Кубу. Там они участвовали в секретной операции "Анадырь". Речь шла о скрытной доставке и размещении на острове советского ядерного оружия. В августе 2008 года 41-я приняла участие в операции по принуждению Грузии к миру. Тогда малый ракетный корабль (МРК) "Мираж" потопил катер военно-морских сил Грузии. На счету соединения и участие в сирийской операции. В 2016 году его силами был проведен ряд пусков крылатых ракет большой дальности "Калибр" по объектам террористов.

В 1997 году Черноморский флот был разделен между Россией и Украиной. При этом бригада полностью вошла в состав Вооруженных сил РФ. Сейчас она является частью Крымской военно-морской базы. На вооружении соединения — несколько типов боевых кораблей. В том числе — тактическая группа ракетных катеров проекта 1241 "Молния", МРК проекта 1239 на воздушной подушке, МРК проекта 12341 "Овод". Последние скоро получат на вооружение современный ракетный комплекс "Уран".

В ближайшие годы бригаду ждет серьезное перевооружение. На смену устаревшим МРК придут современные, вооруженные крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". Поступят МРК проекта 21631 "Буян-М", а также многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли проекта 22800 "Каракурт".


Александр Круглов, Алексей Рамм, Евгений Дмитриев
05.06.2018
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принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Грузия
Куба
Россия
Сирия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1234 Овод
1239 Сивуч
21631 Буян-М
22800 МРК
ЧФ
Ядерный щит
ЯО

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