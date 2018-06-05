Соединение ПВО в Крыму в этом году доукомплектуют дивизионом "Панцирь-С1"



ЗРК "Панцирь-С1".

Источник: airbase.ru ЗРК "Панцирь-С1".Источник: airbase.ru

Ранее зенитно-ракетные полки ВВС и ПВО, которые базируются в Крыму, были перевооружены на зенитно-ракетную систему "Триумф"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Соединение противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму в текущем году будет доукомплектовано зенитно-ракетным дивизионом "Панцирь-С1".

Об этом сообщил журналистам командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Виктор Севостьянов.

"Все зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, которые базируются в Крыму, перевооружены на зенитно-ракетную систему "Триумф". Ожидается поставка зенитно-ракетного дивизиона "Панцирь-С1", который входит в состав соединения", - сказал он.

Севостьянов отметил, что С-400 "Триумф" уже успешно несут боевое дежурство, обеспечивая прикрытие кораблей, которые выходят в море.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью.

Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.