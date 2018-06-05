Военную полицию децентрализуют



Военная полиция ВС РФ.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Военная полиция ВС РФ.Источник: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Правоохранительные подразделения Вооруженных сил ждет реформа

Военную полицию ждет серьезная реформа. "Красные береты" будут подчиняться командующим военных округов. При этом на них возложат функции учета преступлений и административных правонарушений в армии. Реформа проводится на основании опыта, полученного в Сирии. Изменение повлечет серьезное переформатирование работы правоохранительных подразделений армии.

В Минобороны "Известиям" рассказали о проекте поправок в Устав военной полиции Вооруженных сил (имеется в распоряжении "Известий"). Сейчас всеми правоохранительными частями и соединениями управляет из Москвы начальник военной полиции ВС РФ. Минобороны предлагает поручить эту задачу командующим военных округов и флотов. Сейчас документ проходит внутриведомственные согласования и антикоррупционную экспертизу.

В пояснительной записке (есть у "Известий") говорится, что при разработке поправок учитывался "опыт применения военной полиции при выполнении специальных задач в Сирии". В сложных прифронтовых условиях задачи "красным беретам" должны ставить командиры, знающие обстановку на местах.

— В мирной обстановке военная полиция отвечает за правопорядок в воинских частях и гарнизонах, безопасность военнослужащих, военных объектов и дорожного движения, — рассказал "Известиям" учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев. — "Красные береты" в караулах и патрулях следят за внешним видом и поведением военнослужащих. Но задачи этой структуры могут меняться в зависимости от ситуации. Скажем, в случае объявления террористической угрозы может появиться потребность переориентировать патрули на поиск подозрительных автомобилей или предметов.

Главк военной полиции займется разработкой стандартов боевой подготовки и программ перевооружения, изучением новых систем вооружения и спецтехники. Изменения системы управления "красными беретами" соответствуют тенденциям реформы Вооруженных сил. Сейчас в Российской армии ни одно главное командование не имеет подчиненных воинских частей. Дивизиями, бригадами, отдельными полками, батальонами и учреждениями командуют военные округа.

В ходе реформы "красные береты" получат полномочия вести учет преступлений и административных правонарушений в воинских частях и гарнизонах. Для этого Минобороны разработало специальный приказ (имеется в распоряжении "Известий"), поправки в Устав военной полиции и ряд других документов.

Записи о происшествиях в гарнизоне будет вести начальник соответствующей части военной полиции. Книгу регистрации сообщений о преступлениях необходимо хранить не менее трех лет с момента последней записи. При необходимости "красные береты" осмотрят место происшествия и зафиксируют следы преступления. Возбуждать уголовные дела будет военная прокуратура. Предварительное дознание поручат военной полиции.

Существует опасность, что в новых условиях командиры воинских частей получат возможность влиять на учет преступлений и нарушений, а также на возбуждение уголовных дел. Такое мнение в беседе с "Известиями" высказал юрист, член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго.

— Это может стать причиной искажения статистики нарушений в армии, — заявил Евгений Корчаго. — Даже тщательно разработанный регламент не гарантирует того, что на практике он будет соблюдаться. Результаты новой инициативы станут ясны только со временем.

Военная полиция — достаточно молодая структура в составе Вооруженных сил. Она создана в декабре 2011 года, поэтому в военном ведомстве продолжают искать пути повышения ее эффективности. Ведомство выступило с рядом законодательных инициатив, которые должны улучшить работу правоохранительных подразделений армии. В текущем году им будут переданы дисциплинарные батальоны. Сотрудники Военной автомобильной инспекции (ВАИ) получат право составлять протоколы на водителей Вооруженных сил, Росгвардии и ряда других структур. При задержании нарушителей инспекторам ВАИ официально разрешат использовать штатное оружие и спецсредства. Ожидаются и другие изменения в работе военной полиции.

Александр Круглов, Алексей Рамм, Богдан Степовой