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Любимов: празднование 100-летия Рязанского училища ВДВ может помочь развитию туризма

06.06.2018 ТАСС 292 0
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Военнослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Основные торжества пройдут в ноябре 2018 года

ТАСС, 5 июня. Мероприятия, посвященные столетию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ), должны послужить импульсом для развития в регионе военного направления туризма. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Будет в этом году масштабная демонстрация прыжков с парашютом с одной очень серьезной особенностью - десантированием с экипажем БМД-4М. Раньше за такие прыжки давали награду. Такого не было несколько десятилетий, другие армии мира этого не выполняют. Думаю, что это зрелище, как и другие юбилейные мероприятия, смогут стать импульсом для развития военного направления туризма", - отметил он.

Демонстрация десантирования пройдет в рамках юбилейных мероприятий к 100-летию РВВДКУ, а также будет посвящена 45-летию выполненного первого аналогичного задания.

Основные торжества пройдут в ноябре 2018 года. Так, к столетию с Международной космической станции в вуз будет доставлен флаг ВДВ, который займет место в музее.

"Планируется водружение флага ВДВ, вымпелов соединений, воинских частей и учреждений ВДВ на Эльбрусе, проведение уроков мужества в школах и военно-патриотических клубах субъектов РФ, открытого хоккейного турнира ВДВ, автопробега Москва - Уссурийск - Рязань, открытие памятника генералу армии Маргелову В.Ф. в РВВДКУ", - сказал губернатор.

Летом и осенью в регионе состоятся выступления ВИА РВВДКУ "Крылатая пехота" и "Контакт", команды КВН "Умные люди".

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова было образовано приказом Реввоенсовета Советской Республики 13 ноября 1918 года в качестве первых Рязанских пехотных курсов красных командиров. За время существования училище подготовило около 50 тыс. офицеров для ВДВ и других видов и родов войск Вооруженных сил РФ, провело 133 выпуска молодых офицеров. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 82 Героя Российской Федерации.
05.06.2018
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принадлежат ТАСС
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