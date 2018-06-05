Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"



Транспортный самолет Ан-124 "Руслан".

Источник: © EPA/JAN WOITAS Транспортный самолет Ан-124 "Руслан".Источник: © EPA/JAN WOITAS

В России планируется возобновить производство Ан-124 в новом облике. ТАСС — об истории создания и уникальных возможностях крупнейшего в мире серийного грузового самолета

Российская авиастроительная отрасль может модернизировать крупнейший в мире транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и возобновить его выпуск под другим брендом. В свою очередь, как отметил вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин, возобновление его производства в новом облике — решаемая задача.

Этот транспортник — лидер на рынке авиаперевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов и большого количества военной техники. Сочетание таких летно-технических характеристик, как объем грузовой кабины, дальность полета, возможность загрузки без специального оборудования, позволяет перевозить технику массой до 120 тонн на предельно большие расстояния.

Самолеты сверхтяжелого класса, к которым относится Ан-124, крайне востребованы во всем мире. Две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей

Алексей Рогозин

генеральный директор ПАО "Ил"

Кстати, до появления в 1988 году украинского Ан-225 "Мрия", Ан-124 являлся крупнейшим по габаритам самолетом в мире. В настоящее время, наряду с военно-транспортными Ил-76МД, сверхтяжелые "Русланы" — настоящие "рабочие лошадки" военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. По данным из открытых источников, всего на вооружении десять Ан-124. Функции по продлению сроков эксплуатации и поддержанию летной годности, а также модернизации этих самолетов возложены на Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина.

Ответ на американскую "Галактику"

История Ан-124 берет свое начало в 60-х годах прошлого века. В те годы в США разрабатывался военно-транспортный самолет повышенной грузоподъемности Lockheed C-5A Galaxy, который превосходил по основным характеристикам советский "транспортник" Ан-22 "Антей", оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями. Тогда это могло привести к резкому превосходству американских войск над советскими в области стратегической мобильности. Ведь главной задачей "Антея" была доставка межконтинентальных баллистических ракет и стартового оборудования.

В ответ на американский C-5A Galaxy в Советском Союзе стартует разработка подобного самолета. В 1966 году выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об основных направлениях развития авиационной техники и вооружения на 1966–1970 годы", в котором ставится задача повысить грузоподъемность советских военно-транспортных самолетов до 100–120 тонн.

Погрузка вертолета CH-47 Chinook в самолет C-5A Galaxy, 2003 год. Источник: Lisa M. Zunzanyika/U.S. Air Force/Getty Images

В 1967-м опытно-конструкторское бюро Киевского механического завода (впоследствии — ОКБ О.К. Антонова, ныне — государственное предприятие "Антонов") представило технический проект "122". Предложенная машина являлась развитием Ан-22 и не могла достойно конкурировать с Galaxy, проект был отклонен.

Через три года коллектив бюро Олега Антонова представил заказчику аванпроекты еще двух самолетов: четырехдвигательного Ан-124 (грузоподъемность 120 тонн) и шестидвигательного Ан-126 (грузоподъемность 140 тонн). В феврале 1972 года было принято решение реализовать проект "124". Он обеспечивал переброску почти всей номенклатуры техники и вооружения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, ПВО и даже Ракетных войск стратегического назначения. Ан-124 превзошел американский самолет C-5A Galaxy по транспортному потенциалу на 25%.

Специально для выпуска "Русланов" на Киевском авиационном производственном объединении (ныне — серийный завод "Антонов") в 1973–1979 годах были возведены производственные корпуса с пролетами до 100 м. Коллектив предприятия освоил новое оборудование, включая лазерную технику, а также десятки новых для советских авиазаводов технологических процессов.

Консоли крыла, центроплан и крупногабаритные детали фюзеляжа изготавливались на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова и перевозились в Киев "на спине" Ан-22. Двигатели выпускались в Запорожье, вспомогательная силовая установка — в подмосковном Ступине, элементы гидравлического комплекса — в Москве и Харькове, прицельный пилотажно-навигационный комплекс — в Ленинграде. Всего было задействовано более 100 предприятий.

Транспортировка консоли крыла самолета Ан-124 на самолете Ан-22 из Ташкента в Киев Источник: А.Г. Вовнянко

Выкатка опытного экземпляра из цеха состоялась 24 октября 1982 года, первый полет он произвел 24 декабря того же года на заводском аэродроме в Святошине (Украина). Самолет поднял в воздух экипаж под командованием летчика-испытателя Владимира Терского. Три опытных экземпляра прошли программу летных испытаний в 1982–1986 годах, затем были проведены специальные испытания. Первоначально серийное производство планировалось развернуть в Киеве, но в начале 80-х годов к нему подключили только что вошедший в строй Ульяновский авиационный промышленный комплекс (ныне — Ульяновский авиационный завод "Авиастар-СП").

"Руслан" стал последним самолетом, созданным под непосредственным руководством известного авиаконструктора Олега Антонова.

Впервые Ан-124 был продемонстрирован в мае 1985 года, а спустя две недели зарубежная публика и специалисты увидели его на Международном аэрокосмическом салоне во французском Ле-Бурже. В том же году "Руслан" поставил сразу 21 мировой рекорд, включая рекорды дальности полета и грузоподъемности.

Эксплуатация "Русланов"

Освоение Ан-124 строевыми частями советской военно-транспортной авиации ВВС началось в 1987 году. Машина была принята на вооружение приказом Верховного главнокомандующего Михаила Горбачева от 28 марта 1991 года. После распада Советского Союза все военные Ан-124 унаследовала РФ.

В 1989 году постановлением Совмина СССР Киевский механический завод получил право осуществлять грузовые авиаперевозки на Ан-124, для этого было создано авиатранспортное предприятие (ныне — "Авиалинии Антонова"). 30 декабря 1992 года Межгосударственный авиационный комитет выдал сертификат летной годности гражданского транспортного воздушного судна модификации Ан-124-100.

Транспортный самолет Ан-124 "Руслан", 1985 год. Источник: Юзеф Мосенжник и Алексей Поддубный/ТАСС

Первым гражданским эксплуатантом самолета стали "Авиалинии Антонова", вторым — российская компания "Волга-Днепр". В разные годы Ан-124 использовались для перевозки таких грузов, как гидротурбины, электрогенератор массой 135 тонн, локомотивы, космические аппараты в капсулах, вагоны метро, яхты, базальтовый монумент и многое другое.

В конце 1990-х годах Ан-124-100 рассматривался в качестве платформы для запуска небольших космических спутников (проект "Воздушный старт").

Общее число выпущенных самолетов этого типа по состоянию на конец 2017 года составляет 56 единиц. Из них в 1982–2003 годах 20 машин построили в Киеве, еще 36 — в 1985–2004 годах — в Ульяновске.

Модификации "Руслана"

Ан-124 (1982) — базовый военно-транспортный вариант;

Ан-124-100 (1992) — коммерческая версия;

Ан-124-100М (1997) — вариант с модернизированным бортовым радиоэлектронным оборудованием и уменьшенным до четырех человек экипажем;

Ан-124-100М-150 (2007) — вариант с увеличенной максимальной платной нагрузкой до 150 тонн.

В 2006-м было принято решение о возобновлении на ульяновском "Авиастаре" серийного производства Ан-124 в сотрудничестве с предприятиями Украины. Сроки старта производства неоднократно откладывались по вине украинской стороны, в том числе из-за проблем с поставкой двигателей. В 2014 году проект сотрудничества был свернут.

По данным из открытых источников, современные эксплуатанты "Русланов" — Минобороны РФ (не менее десяти модернизированных единиц), российские авиаперевозчики "Волга-Днепр" (12 единиц) и ОАО "Государственная авиакомпания "224-й летный отряд" (восемь единиц), украинские "Авиалинии Антонова" (семь единиц) и грузовой авиаперевозчик Maximus Air Cargo из ОАЭ.

Возможности и перспектива "Русланов"

В прошлом году Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина начал модернизацию военно-транспортных самолетов Ан-124, имеющихся на вооружении ВКС РФ. 1 декабря 2017 года первому модернизированному на "Авиастаре-СП" Ан-124-100 было присвоено имя авиаконструктора Олега Антонова.

Эти самолеты выполняют очень ответственные работы, и сирийские события показали, что такие машины очень значимы для ВКС, поэтому сейчас мы поддерживаем их техническое состояние и приступаем к модернизации, потому что ряд оборудования выходит из строя. Приходится искать аналоги украинским комплектующим, но эти самолеты наиболее близки по многим составляющим с Ил-76, что нам немного облегчает задачу

Николай Таликов

главный конструктор ПАО "Ил"

По его словам, самолеты, которые используются авиакомпанией "Волга-Днепр", Украина поддерживает, а военные самолеты России они поддерживать не хотят, поэтому функции по их сопровождению государство передало фирме Ильюшина.

Погрузка фюзеляжа самолета Sukhoi SuperJet 100 в Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", 2014 год. Источник: Марина Лысцева/ТАСС

"По всем международным правилам мы должны нести эту марку — Ан-124, если мы не внесли существенных изменений в этом самолете. А изменения сейчас будут вноситься. И он пойдет уже под другим брендом", — сказал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник, добавив, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолета по сравнению с украинскими.

Будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. База Ан-124, но практически это будет другой самолет

Юрий Сытник

член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации

Кстати, о том, что российская сторона может разработать концепт аналога Ан-124 "Руслан", заявлялось еще в 2016 году в кулуарах выставки "Гидроавиасалон". Конкретных сроков проекта не называлось, но отмечалось, что "такая работа идет в первую очередь с Министерством обороны, потому что они станут заказчиком самолета". Также говорилось, что работы в КБ Ильюшина ведутся в инициативном порядке.

Армия укрепляется. У нее сегодня появилось гораздо больше задач, чем, к примеру, в 90-е годы прошлого столетия. Возросли требования к маневренности войск и средств вооруженной борьбы. У страны появились задачи в ближнем и дальнем зарубежье, в том числе и в Сирии, где расположены наши военные базы. Для их обеспечения и переброски войск и военного оборудования необходимы, в частности, военно-транспортные самолеты большой вместимости и большой грузоподъемности. В их числе такие гиганты, как Ан-124

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

"Руслан" выполнен по схеме четырехмоторного широкофюзеляжного высокоплана со стреловидным крылом, однокилевым оперением и многоопорным шасси. Оснащен четырьмя подвешенными под крылом турбореактивными двухконтурными двигателями Д-18Т производства Запорожского моторостроительного завода (ныне — ПАО "Мотор Сич", Украина).

Самолет Ан-124 "Руслан" и истребители Су-27 во время подготовки к параду Победы, 2010 год. Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Самолет имеет двухпалубную компоновку — с кабинами пилотов, сменного экипажа и салоном для сопровождающих лиц на верхней палубе и герметичной грузовой кабиной на нижней. Общим объемом 1050 м³ она обеспечивает широкие возможности для транспортировки различных видов грузов, в том числе нестандартных и крупногабаритных, а также требующих специальных условий перевозки.

Летно-технические характеристики базовой модели

Длина самолета — 69,1 м; высота — 21,08 м; размах крыла — 73,3 м;

Грузоподъемность — 120 000 кг;

Максимальная взлетная масса — 392 000 кг;

Максимальная скорость — 865 км/ч;

Дальность полета (перегоночная) — 16 000 км;

Дальность полета – 12 200 км (с грузом 40 т) и 5210 км (с грузом 120 т);

Практический потолок — 11 600 м;

Экипаж — 6–7 человек; пассажировместимость — 7 человек в кабине сменного экипажа и 21 — в кабине обслуживающего персонала.

"Руслан" имеет два грузовых люка — носовой и хвостовой, оснащенных раскладывающимися грузовыми рампами. Для погрузки нестандартных грузов в кабине установлены две электролебедки тягой до трех тонн каждая и четыре электротельфера (кран-балки) общей грузоподъемностью до 30 тонн.

К числу особенностей самолета следует отнести возможность грузолюков организовать сквозной проезд техники и значительно сократить время погрузки-выгрузки. Ан-124 может взять на борт четыре вертолета семейства Ми-8 или 18 обычных легковых автомобилей. Также может перевезти ракету длиной 18 метров. Кстати, в 2015 году в Крым с Дальнего Востока на Ан-124 были доставлены две мобильные газотурбинные электростанции мощностью по 25 МВт каждая.

Выгрузка транспортно-боевых вертолетов Ми-24 из самолета Ан-124 на аэродроме Кольцово в Екатеринбурге, 2014 год. Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Самолет в состоянии перевозить до 440 парашютистов-десантников или 880 военнослужащих с полным снаряжением. Однако на Ан-124 не допускается десантирование парашютным способом. Проведенные в 1989 году испытания со сбросом манекенов-парашютистов заставили отказаться от идеи десантирования людей таким образом. Это обуславливалось аэродинамическими факторами модели — мощные завихрения воздуха позади самолета препятствуют нормальному раскрытию парашютов. Ведь изначально "Руслан" создавался для транспортирования к месту старта космических и стратегических ракет, а также элементов пусковых установок.

Что касается шасси, снабженное 24 колесами, оно позволяет эксплуатировать самолет с грунтовых взлетно-посадочных полос и изменять угол наклона фюзеляжа, что облегчает проведение погрузочно-разгрузочных работ.

В настоящее время Ульяновский завод "Авиастар-СП" проводит сервисное обслуживание и модернизацию "Русланов" в тип Ан-124-100 (вариант ВТА) и Ан-124-100-150. В последнем максимальная загрузка — 150 тонн, а взлетная масса увеличена до 402 тонн. Это позволяет еще значительнее улучшить технические характеристики самолета.

Вместе с тем принято решение (на бумагах расписано), что на очереди стоят работы по созданию сверхтяжелого военно-транспортного самолета. "Мы еще в советские времена начали работать по самолету Ил-106. Это габариты 5,8 на 4,6 — ширина и высота. И сегодня по крайней мере военные подтверждают, что их такие габариты устраивают, и мы готовы работать", — сказал в интервью ТАСС главный конструктор ПАО "Ил".

То есть на бумаге есть решение, что "да, такой самолет нужен", но финансирования пока еще нет

Николай Таликов

главный конструктор ПАО "Ил"

По его словам, в 2017 году вопросы по созданию сверхтяжелого самолета неоднократно поднимались на различных совещаниях в Министерстве обороны РФ и ВПК, была получена поддержка со всех сторон и заверения в том, что такой самолет нужен.

Подготовил Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"