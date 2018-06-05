Полярных стрелков усилят "реактивными" танками
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БМПТ "Терминатор", танк Т-90М и танк Т-80БВМ.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Модернизированные Т-80 увеличат ударную мощь бригад в Арктике
В арктические части Вооруженных сил начали поступать танки Т-80БВМ, за скорость и характерный звук двигателя прозванные "реактивными". Перевооружение должно завершиться до конца этого года. По мнению экспертов, Т-80БВМ идеально подходят для условий Крайнего Севера, с их появлением ударная мощь арктических бригад существенно возрастет.
В Министерстве обороны РФ "Известиям" рассказали, что до конца 2018 года полностью завершится оснащение танками Т-80БВМ 80-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр), которая базируется в поселке Печенга Мурманской области. В дальнейшем эти боевые машины также получит 200-я ОМСБр.
Т-80БВМ были выбраны для оснащения арктических бригад из-за газотурбинных двигателей (ГТД), которые легче запускаются в сильные морозы. При температуре воздуха ниже 40 градусов оперативная готовность этих машин достигается за считаные минуты. В то же время разогрев дизельного двигателя на морозе может потребовать 30–40 и более минут. Кроме того, ГТД обеспечивает Т-80 уникальные скоростные и маневренные характеристики.
Газотурбинный двигатель Т-80БВМ близок по своей конструкции к вертолетным. Сжатый атмосферный воздух из компрессора поступает в камеру сгорания вместе с топливом. Воспламеняясь, оно образует газ под высоким давлением. Энергия газа преобразуется в механическую в турбинах за счет вращения лопаток. В армии эти танки получили прозвище "реактивные" за характерный "авиационный" звук, который издает ГТД при запуске. Но в движении, в отличие от дизельных танков, Т-80 с ГТД становится практически беззвучным.
|Танк Т-80БВМ.
|Источник: iz.ru
Т-80 были приняты на вооружение в середине 1970-х годов, но для арктических частей машины проходят серьезную модернизацию до уровня Т-80БВМ. Всего планируется обновить и поставить в строй более сотни "восьмидесяток", находящихся на складах Минобороны.
Помимо обновления генератора и стартера, модернизированные боевые машины получат современную систему управления огнем (СУО) "Сосна-У". У нее есть современный тепловизор, лазерный дальномер и автомат сопровождения цели. СУО серьезно повысит огневые возможности танка, эффективность и дальность поражения целей обычными боеприпасами.
Т-80БВМ также получат комплексы управляемого вооружения танков (КУВТ) "Рефлекс". В этих системах сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки, наводятся на цель с помощью лазерного луча.
Для модернизации танков задействована производственная база "Омсктрансмаша".
Обновленные машины серьезно усилят ударную мощь и оперативные возможности войск в арктических районах страны, считает бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Сергей Маев.
— В момент принятия на вооружение Т-80 был лучшим танком в мире, — рассказал "Известиям" Сергей Маев. — Прошедшие модернизацию машины по своим боевым качествам не уступают Т-90. А по скорости даже превосходят — удельная мощность двигателя "восьмидесятки" выше, чем у всех других наших танков. СУО, которую устанавливают на Т-80БВМ, отвечает всем современным требованиям, что серьезно повышает огневую мощь машины. Немаловажно и то, что основным видом топлива для Т-80 является легкий керосин. В отличие от дизеля при низких температурах он не превращается в парафин.
На базах хранения Минобороны находится около 3 тыс. не прошедших модернизацию танков Т-80. Первые серийные образцы были созданы на Кировском заводе в Ленинграде. Позднее одна из модификаций танка — Т-80У — выпускалась "Омсктрансмашем". Дизельный вариант изготавливался в Харькове. Всего было выпущено более 10 тыс. этих боевых машин.
Богдан Степовой, Алексей Рамм, Николай Сурков
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05.06.2018
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