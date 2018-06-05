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Госдума поддержала проект о постановке на воинский учет по месту проживания

06.06.2018 РИА Новости 252 0
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Оформление военных билетов перед отправкой призывников в областной сборный пункт. Архивное фото
Оформление военных билетов перед отправкой призывников в областной сборный пункт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который обязывает соответствующую группу граждан вставать на воинский учет по месту фактического проживания.

Ранее соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа членов Совета Федерации во главе с сенатором Виктором Озеровым.

Согласно заключению ответственного комитета Госдумы, часть граждан по различным причинам не может оформить регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания.

"Особенно остро это касается студентов, обучающихся в высших учебных заведениях в других городах, которые не всегда имеют возможность исполнить обязанности по воинскому учету в связи учебой. Таким образом, воинский учет таких граждан военными комиссариатами не осуществляется. Для решения данного вопроса законопроектом предлагается установить, что воинский учет граждан осуществляется также по месту их фактического проживания", - говорится в заключении.

Также законопроект предусматривает обязанность ответственных за военно-учетную работу должностных лиц организаций в течение двух недель сообщать в военные комиссариаты о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных на нем состоять.

Кроме того, согласно тексту документа, такие должностные лица должны вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным на нем состоять, направление в военный комиссариат.

Авторы проекта закона обуславливают необходимость законодательной инициативы тем, что значительное количество призывников, обучающихся в вузах в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, не могут получить по различным причинам регистрацию по месту пребывания или жительства. В результате указанные граждане не могут быть поставлены на воинский учет, подчеркивают разработчики документа.

Законопроект обеспечит качество и достоверность воинского учета, а также увеличение возможности по призыву граждан на военную службу, считают авторы.
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Озеров Виктор
Проекты
Военные учения

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