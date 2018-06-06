ФАС видит перспективы для частного бизнеса в сфере гособоронзаказа
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Здание ФАС России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба видит перспективы для частного бизнеса в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ), рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников.
"Все зависит от того, о каких рынках мы говорим. Если говорить про рынки комплектующих изделий, то такая тенденция есть", - ответил он на вопрос, может ли частный бизнес найти свою нишу в ГОЗ.
Овчинников отметил, что если ситуация с участием малого бизнеса в гособоронзаказе пока не очень хороша, то средний бизнес в этой сфере уже работает.
"Вообще, если мы посмотрим все машиностроение в Европе, оно состоит из небольших предприятий. Это, конечно не малый бизнес, но средние предприятия, которые производят комплектующие изделия. В сферах, связанных с металлообработкой, многие средние предприятия уже участвуют в этих процессах. Тем не менее, процент, который средний бизнес занимает на соответствующих рынках, пока сложно оценить", - сказал он.
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05.06.2018
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