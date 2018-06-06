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ФАС видит перспективы для частного бизнеса в сфере гособоронзаказа

06.06.2018 РИА Новости 441 1
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Здание ФАС России. Архивное фото
Здание ФАС России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба видит перспективы для частного бизнеса в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ), рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников.

"Все зависит от того, о каких рынках мы говорим. Если говорить про рынки комплектующих изделий, то такая тенденция есть", - ответил он на вопрос, может ли частный бизнес найти свою нишу в ГОЗ.

Овчинников отметил, что если ситуация с участием малого бизнеса в гособоронзаказе пока не очень хороша, то средний бизнес в этой сфере уже работает.

"Вообще, если мы посмотрим все машиностроение в Европе, оно состоит из небольших предприятий. Это, конечно не малый бизнес, но средние предприятия, которые производят комплектующие изделия. В сферах, связанных с металлообработкой, многие средние предприятия уже участвуют в этих процессах. Тем не менее, процент, который средний бизнес занимает на соответствующих рынках, пока сложно оценить", - сказал он.
05.06.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Дмитрий
580
№1
06.06.2018 10:51
Цитата, q
то средний бизнес в этой сфере уже работает.
ага, просто ранее крупные предприятия нынче "скукожились" до средних и малых, а так да, работают, почему им не работать то?
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