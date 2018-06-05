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Штурмовики ЮВО отработали взлет и посадку на грунтовом аэродроме

06.06.2018 РИА Новости 316 0
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Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор во время учебно-тренировочного полета экипажей армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа, ба
Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор во время учебно-тренировочного полета экипажей армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа, базирующихся в городе Кореновск Краснодарского края. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Летчики штурмовой авиации четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа впервые отработали взлет и посадку на грунтовом аэродроме в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости с места события.

"Сегодня звено штурмовиков Су-25СМ отработало посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием для зарядки боекомплекта", - сказал журналистам командующий четвертой армией ВВС и ПВО округа Виктор Севостьянов.

Он отметил, что упражнение было выполнено очень хорошо. "Очень высокие показатели… Выполнили все без нарушений норм безопасности", - отметил он.

Также подразделения охраны полигона и приданные силы армейского спецназа отразили атаку "диверсантов" на аэродром, а расчеты ЗРПК "Панцирь С" обеспечили безопасность взлетно-посадочной полосы.

Во вторник в военном округе стартовали совместные тактические учения четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа, Черноморского флота, а также соединений морской пехоты, специального назначения и общевойскового объединения. Трехдневные учения охватят Ростовскую область, Краснодарский край и Крым.

По информации начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева, в мероприятиях задействованы до шести тысяч военнослужащих. После зарядки боекомплекта в Ростовской области звено штурмовиков выполнит бомбометание по целям на авиационных полигонах в Крыму и на Кубани. Соединения Черноморского флота примут участие в роли условного противника.

В оставшийся период учений вертолеты армейской авиации подыграют морской пехоте Черноморского флота, обеспечив огневую поддержку высадки морского десанта на общевойсковом полигоне "Опук". Экипажи и летчики оперативно-тактической авиации впервые применят управляемые ракеты класса "воздух-воздух" в небе над крымским полигоном по воздушным мишеням.

Самолеты-разведчики отработают поиск корабельной группировки условного противника. Средства соединения ПВО, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара морских носителей высокоточного оружия условного противника.
05.06.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ

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