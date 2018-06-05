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Сеул рассчитывает на заключение мирного договора с КНДР по итогам встречи Трампа с Ким Чен Ыном - офис президента Южной Кореи

06.06.2018 Интерфакс-АВН 227 0
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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин.
Источник: http://www.globallookpress.com/

Гонконг. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Южная Корея надеется, что в результате встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном удастся не только добиться денуклеаризации Корейского полуострова, но и подписать мирный договор между Севером и Югом, а также между США и КНДР, говорится в распространенном заявлении офиса южнокорейского президента.

"Дополнительные вопросы, такие, как декларация об официальном прекращении войны, может быть достигнута Севером, Югом и США в тесном сотрудничестве с мировым сообществом после скрупулезного изучения результатов северокорейско-американского саммита", - говорится в заявлении.

По итогам Корейской войны 1950-1953 годов между сторонами заключено только перемирие.

В заявлении также указывается, что правительство РК "надеется на успех саммита".
05.06.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд

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