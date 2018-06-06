ВВС США отказались от конкурса на разработку гиперзвуковых крылатых ракет, из-за недостатка средств



Концептуальное изображение гиперзвуковой неядерной крылатой ракеты авиационного базирования по программе ВВС США Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).

Источник: Lockheed Martin Концептуальное изображение гиперзвуковой неядерной крылатой ракеты авиационного базирования по программе ВВС США Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).Источник: Lockheed Martin

Согласно недавно опубликованного правительственного документа, военно-воздушные силы США отменили расширенный конкурс почти на 1 миллиард долларов США по контракту на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты из-за отсутствия свободных средств на оплату создания альтернативных прототипов несколькими компаниями.

Этот случай выходит за рамки обычной политики Министерства обороны в отношении самых современных программ развития оружия.

В апреле 2018 года Денверская Lockheed Martin Space Systems получила государственный заказ стоимостью около 928 миллионов долларов на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты с поставкой неопределенного количества в неопределенный срок.

Вопреки согласованной и утвержденной полной конкурсной документации, размещенной 4 июня 2018 года в Internet, ВВС США хотят запросить только ограниченное количество гиперзвуковых ракет от Локхид и не планирует проводить конкурс на производство альтернативных моделей оружия от других производителей.

ВВС заявили, что не располагают денежными средствами для финансирования этапа разработки и производства в нескольких компаниях.

В тоже время ВВС США намерены поощрять конкуренцию между потенциальными поставщиками компонентов для гиперзвуковых систем из обычного ударного вооружения, использующих стандартные интерфейсы.

ВВС активизировал усилия по разработке гиперзвукового оружия и самолетов в свете успехов и инвестиций, сделанных в гиперзвуковые технологии Китаем и Россией. Трудности защиты от гиперзвукового оружия подтолкнула Пентагон к гонке вооружений. Разработка гиперзвукового оружия имеет «самый высокий технический приоритет» для американских военных, сказал в марте 2018 года заместитель министра обороны по исследованиям и разработке Майкл Гриффин.

Оформление и утверждение разрешительных документов было выполнено в октябре 2017 года, ещё до того, как ВВС США передал Lockheed Martin Space госзаказ на гиперзвуковую ракету. Позже была опубликована обновлённая версия документа, которая содержала обоснование плана правительства по заключению контракта на проектирование, разработку и интеграцию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования с единственной компанией.

Lockheed Martin Space заключила контракт на проведение программных, инженерных и системных работ с выходом на успешную защиту технического проекта в течение 24 месяцев от подписания договора. Компания должна провести инженерные и производственные работы для получения опытных образцов ракет к 2022 году.

В июне 2017 года ВВС США на запрос об участии в разработке гиперзвуковой ракеты, получило заявки от 12 компаний. Ведомство программы Hypersonic Conventional Strike Weapon посчитало, что только пять потенциальных претендентов способны выполнить необходимые работы: Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Missile Systems and Orbital ATK.

В итоге, только четыре из пяти перспективных поставщиков подали заявки на участие, из которых победителем был выбран Lockheed Martin Space.

Автор: Гарретт Рейм

Перевод: ВПК.name