Глава Минобороны Индии рассказал детали переговоров с Россией по С-400



Комплекс ПВО С-400 Триумф.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 Триумф.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн - РИА Новости. Индия и РФ достигли заключительной стадии переговоров по поставкам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", заявила во вторник министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.

"Переговоры, несколько я знаю, продолжаются очень долгое время. Мы достигли заключительной стадии переговоров по (поставкам) С-400", - сказала Ситхараман на пресс-конференции, посвященной подведению итогов четырехлетней работы действующего правительства страны.

Таким образом глава оборонного ведомства Индии ответила на вопрос одного из журналистов о том, намерены ли в Нью-Дели продолжать сотрудничество с Москвой по вопросу поставок российских С-400.